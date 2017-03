Réseau BIBLIO de la Côte-Nord: Un portail web revampé

Crédit photo : Le Nord-Côtier

Soucieux d’être au goût du jour, le Réseau BIBLIO de la Côte-Nord dispose maintenant d’un portail web au design plus moderne qui donne accès rapidement à l’information sur ses produits et services. Il comporte également les coordonnées des bibliothèques du réseau et un catalogue de prêt de livres numériques.

Dévoilé le 14 février, ce site Internet accessible au www.reseaubibliocn.qc.ca était devenu une nécessité, selon le directeur général du Réseau BIBLIO de la Côte-Nord, Jean-Roch Gagnon. «On était en retard de quelques années. C’était une question de moyens. Entre temps, il y a eu du nouveau, dont le prêt de livres numériques, indique-t-il. On est très heureux de ce nouveau visuel. On retrouve également de la documentation de qualité pour les proches aidants. C’est simple d’utilisation et convivial.»

Dans la région, le réseau dessert 28 municipalités de 5 000 habitants et moins et permet la circulation de près de 60 000 livres dans ces bibliothèques publiques. «Notre force, c’est l’échange de documents. Ça donne aux gens de ces municipalités un accès à de la nouveauté qu’il n’aurait pas autrement. C’est un catalogue collectif. Il est vrai que certaines municipalités ont recours à des bénévoles pour en assurer leur opération. On s’assure qu’ils soient bien formés.»

En raison du large territoire qu’il a à couvrir, le Réseau Biblio perçoit un montant beaucoup plus élevé par habitant de la part du ministère de la Culture et des Communications, si on le compare aux dix autres branches régionales. «C’est tout à fait logique. Heureusement, ils en ont tenu compte. Cette situation s’accompagne de frais élevés. Maintenant informatisé, on a un meilleur contrôle de notre inventaire. C’est un atout majeur», lance-t-il.