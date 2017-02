Rendez-vous de la Claque Rose: Les places se font rares!

Si les médias sociaux n’ont pas fait leur œuvre dans les derniers jours, il reste peut-être encore quelques places pour les femmes qui veulent prendre part à la Claque Rose (17 au 19 mars), le rendez-vous de curling au profit du cancer du sein.

Les femmes désireuses d’inscrire une équipe pour ce tournoi de curling, typiquement féminin, et pour une cause qui leur est chère, le cancer du sein, doivent communiquer avec Doris Boudreault au 418 962-8638. Il est également possible de procéder par Facebook.

Il en coûte 240$ par équipe, un montant payable avant la première partie et qui comprend beaucoup (parties, cocktail, déjeuner…). De plus mesdames, vous serez au service des Gaston qui vous traiteront aux petits oignons durant les trois jours.

Rappelons que l’an dernier, la Claque Rose, qui en était à sa huitième édition, avait récolté un montant record de 55 128$, montant remis à la Fondation régional hôpital Sept-Îles pour l’acquisition d’un mammotome sur table couchée (3e année de 5 pour ce projet).

$$$

Population nord-côtière, vous pouvez déjà donner votre appui à la Claque Rose en assistant au spectacle rock que donnera le groupe Matraqc, le 11 mars au Toxedo. En prévente (au Toxedo), les billets sont au coût de 15$ (le soir même au montant de 20$).