Relais pour la vie: Objectif dépassé à Port-Cartier

Crédit photo : Jacques Desjardins

Animé par un certain vent de renouveau, le comité organisateur de la 10e édition du Relais pour la vie de Port-Cartier, qui s’est déroulée sur le terrain extérieur du complexe récréatif et culturel de la municipalité les 10 et 11 juin, aura permis la récolte d’un montant de plus de 60 000$ pour la Société canadienne du cancer.

Un montant record, qui dépasse largement son objectif initial de 50 000$, atteint grâce à la participation de 16 équipes, ce qui représente pratiquement le double que lors de l’édition précédente, et la vente de plus de 1 500 luminaires. Ce sont 90 personnes qui ont pris part au souper des porteurs d’espoir qui donnait le coup d’envoi officiel à l’événement. Parmi eux, 65 survivants qui ont gagné leur combat contre le cancer.

La présidence d’honneur a été assurée par les deux instigateurs de cet événement-bénéfice soit Jean-Marie Thériault et Jocelyne Dostie. Un hommage a aussi été rendu à Martine Boily qui s’implique dans son comité organisateur depuis la première édition. Une gerbe de fleurs, un cadre et un certificat cadeau lui ont été remis en guise de reconnaissance pour son dévouement envers la cause.

L’atteinte de tels résultats fait en sorte que la présidente du comité organisateur du Relais pour la vie de Port-Cartier, Johanne Guillemette, en arrive à tracer un bilan très positif de cette 10e édition. «Un travail colossal a été investi. Tout ça est le résultat d’un important travail d’équipe. On ne peut pas espérer mieux. On sent que les gens sont très attachés à la cause et ça nous réjouit. Ça nous incite à poursuivre», lance-t-elle.

Autres activités

En plus du travail remarquable accompli par ses bénévoles, Mme Guillemette en profite aussi pour remercier tous les partenaires de cet événement. Il s’agit de la Caisse Populaire Desjardins de Port-Cartier, la pharmacie Brunet, ArcelorMittal, Rio Tinto IOC, Assurance Claude Boissé inc, la députée de Duplessis Lorraine Richard, Disco Mobile Mario Richard, Extincteur JSD, Transport J Bouffard, Hôtel le Q’Artier, LDC, M3i, Synergica électrique, PCR et Tim Hortons.

La prochaine activité de financement du Relais pour la vie de Port-Cartier consistera en la Mini-Pattes de l’espoir, le 16 septembre au parc de la Taïga. Les propriétaires de chien sont invités à marcher avec de leur animal de compagnie. Sur place, on promet beaucoup d’animation et un service de casse-croûte. Des détails suivront d’ici peu à cet égard. Le montant récolté viendra s’ajouter à la somme versée à la Société canadienne de cancer.