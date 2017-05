Redonner par le badminton

Crédit photo : Courtoisie

Le temps d’une clinique de deux jours, le club de badminton des Nomades recevra la visite de Guillaume Maisonneuve et d’une délégation de joueurs des Citadins de l’Université du Québec à Montréal (UQAM). Une motivation à la persévérance scolaire pour les uns, une immersion dans la culture innue pour les autres.

Guillaume Maisonneuve a frappé son premier volant il y a plus d’une dizaine d’années dans le gymnase de l’école Bois-Joli à Sept-Îles. Cette année, il a évolué dans les rangs de l’équipe de badminton universitaire de l’UQAM. En tant que cocapitaine de l’équipe, il s’est récemment vu remettre le prix Prix Emmanuel-Constant, leadership et engagement social, décerné par le Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ).

«Je dirais que mes plus grands engagements ont été au sein de mon équipe. J’étais cocapitaine des Citadins cette année et je me suis vraiment dévoué à créer une atmosphère d’équipe en organisant des activités sociales ou en véhiculant certains messages. J’ai vraiment essayé de fusionner l’équipe et je crois que ç’a paru en tournoi», affirme le lauréat.

Mis au fait de cette nomination, le coach des Nomades de Uashat, Dave Vollant, a invité son ancien coéquipier à venir donner une clinique de badminton à ses joueurs. «Dave et moi avons joué ensemble à Manikoutai et nous avions gardé contact depuis. Quand il a vu que j’avais remporté ce prix, il est entré en contact avec moi et j’ai tout de suite embarqué dans le projet», explique l’athlète de 24 ans.

Le projet lancé, Guillaume met sur pied une délégation composée de trois de ses coéquipiers de l’UQAM qui n’ont pas hésité à se lancer dans le projet. «Dès les premiers moments où je leur en ai parlé, ils étaient vraiment enthousiastes», souligne-t-il. C’est donc en compagnie de Nadianie Ouaquouaq-Bergeron, de Camille Leblanc et d’Alex Gohier Drolet qu’il tentera d’inculquer des méthodes d’entrainement de niveau universitaire.

Grâce au support de l’UQAM et à une commandite de la compagnie BlackKnights, le quatuor donnera deux blocs d’entrainement de trois heures chacun. Pour permettre au plus grand nombre d’athlètes de bénéficier de la clinique, l’événement aura lieu au Centre éducatif l’Abri de Port-Cartier, les 9 et 10 mai.

Expérience mutuelle

Selon le finissant d’une mineure en philosophie, la clinique représente une opportunité de partage qui va bien au-delà des conseils techniques «Je trouve que c’est vraiment une bonne occasion de passer un message implicite de persévérance scolaire. Moi à leur âge, j’aurais été impressionné de recevoir quatre athlètes universitaires qui sont fiers de ce qu’ils font et qui sont fiers de pouvoir allier sport et études», témoigne celui qui poursuivra ses études en Chine l’an prochain.

À l’inverse, le projet se veut une belle immersion dans la culture innue pour les compatriotes montréalais qui accompagneront le Septilien d’origine. «Ça va être leur première fois à Sept-Îles et ça va être leur premier contact avec la nation Innu. Ça va vraiment être une grosse expérience culturelle pour eux. Tout ça en enseignant le sport qu’ils aiment», croit Maisonneuve.