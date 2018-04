Un (autre) record de participation pour le Tournoi Orange Alouette!

Crédit photo : Photo Impression JC

Des milliers de personnes carbureront à la vitamine C du 3 au 6 mai prochain à Sept-Îles et Uashat mak Mani-Utenam. Et ils seront encore plus nombreux qu’en 2017 à le faire. La 40e édition du Tournoi de volleyball Orange Alouette de Sept-Îles accueillera (encore une fois) un nombre record d’équipes.

Le prestigieux tournoi de volleyball récréatif qui anime le début mai à Sept-Îles depuis 1979 ans n’a certainement pas atteint son maximum il faut croire. L’organisation annonce la participation de 366 formations pour sa 40e édition, surpassant de deux dizaines la marque de 2017 (346).

Le rendez-vous qui occupera une vingtaine de terrains du 3 au 6 mai prochain comptera 189 équipes chez les femmes, 146 chez les hommes et 31 dans la classe «Z».

Pour sa 39e édition, le Tournoi Orange Alouette avait accueilli 405 équipes (incluant le mini-volley). Ce volet du tournoi a été déplacé du vendredi au jeudi pour 2018. Le comité organisateur s’attendait donc à une baisse de formations en provenance des écoles primaires. Erreur ! Une soixantaine d’équipes auraient déjà confirmé leur présence.

«Bal en blanc» avec All Access

Tout ce beau monde jouera au volley, mais s’invitera certainement à tous les à-côtés qu’offre le Tournoi Orange Alouette, particulièrement pour les participantes et participants âgés de 18 ans et plus. C’est à l’aréna Guy-Carbonneau, lieu de social, de fête et de musique que ça s’animera.

La formation En Barque, le jeudi, et le Maudit Groupe avec Krystelle Savard, le vendredi, fouleront la scène pour faire danser les milliers de volleyeuses et volleyeurs.

Le All Access Showband, de retour au Tournoi Orange après une première présence marquée en 2013, en fera tout autant lors de la soirée des soirées, celle du samedi, exclusive aux joueuses et joueurs, invités à embarquer dans le thème «Bal en blanc». Le party aura été lancé avec le traditionnel souper crevettes, accompagnées pour cette 40e édition d’alouettes. Pour mettre de l’ambiance à ce repas, la formation septilienne Tempo. DJ Mario Richard conclura la soirée à la console.

Infos à venir

Les autres détails entourant la 40e édition, notamment la remise des pochettes aux équipes, le coût d’entrée pour les non-participants au Volley-Bar pour les soirées du jeudi et du vendredi, la participation de la présidente d’honneur Marie-Pier Murray-Méthot et autres informations seront annoncés prochainement. L’organisation vous invite à demeurer à l’affut des nouvelles via la page Facebook du Tournoi de volleyball Orange Alouette.

Il ne fait pas de doute, Sept-Îles peut se donner le titre de «capitale du volley»!