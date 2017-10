Des raquettes nord-côtières amorcent du bon pied leur saison

Crédit photo : Courtoisie

Une vingtaine de Nord-Côtiers ont fait perdre des plumes au volant les 13, 14 et 15 octobre lors de l’Open Junior de Québec, deuxième tranche de la saison du circuit Black Knight/Ashaway. Parmi eux, certains ont conclu la compétition au premier rang de leur division.

Une nouvelle formule, par division, était à l’essai pour le tournoi disputé à l’école Saint-Jean-Eudes de Québec.

Sydra Pilot de Uashat mak Mani-Utenam s’est imposée en terminant en tête de la division 1 en simple féminin, mais également en double féminin avec Sarawan Bertrand (Sherbrooke). Jérémie Bossé (Sept-Îles) et Nathaniel Mckenzie (Uashat) ont uni leurs efforts pour gagner la division 1 en double masculin.

Les autres raquettes nord-côtières fortes de la première place de leur section à l’Open Junior #2 sont Frédérique Maltais (simple féminin division 3), le duo Antonin Chisholm/Jérémy Vaillancourt (double masculin division 3) et Alex Lapierre (simple masculin division 5), tous de Port-Cartier.

Quelques joueuses et joueurs de la région ont baissé pavillon au duel de la première position de leur division. Classés deuxièmes, on retrouve Allen-Imbeault Beaudin (simple masculin D2), Jérémy Vaillancourt (simple masculin division 5 – battu par Alex Lapierre) ainsi qu’Alex Lapierre/Mathieu Maltais (double masculin division 3). Eux aussi sont tous de la municipalité du 50e parallèle.

Parmi les autres bonnes performances, des présences en demi-finale pour Nathaniel Mckenzie (SM D1), Yann Grégoire-Hervieux de Uashat mak Mani-Utenam (SM D2 – battu par Imbeault-Beaudin) et Mathieu Maltais (SM D5, une autre victime de Lapierre). Gabriel Lapierre (Port-Cartier) et Tommy Hovington (Haute-Côte-Nord) ont gagné la consolation (9e place en double masculin). Il en est de même pour les Portcartoises Frédérique Maltais et Élodie Servant en double féminin division 1.

Collégial

Soulignons qu’Imbeault-Beaudin et Jérémie Dumas en sont à leur première année au Cégep et évoluent au niveau collégial avec les Dynamiques de Sainte-Foy, tout comme Gabriel Servant (Port-Cartier), Catherine Letarte (Sept-Îles), Dominique Lalancette (Sept-Îles) et Roxane Dion (Sept-Îles).

À venir

Le prochain tournoi provincial pour les raquettes nord-côtières sera l’Open Junior #4 à Pierrefonds les 8, 9 et 10 décembre. Ce tournoi se jouera par catégorie d’âge.