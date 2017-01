Rabais d’électricité: Augmentation de la production et création d’emploi à Fire Lake

Crédit photo : ArcelorMittal

ArcelorMittal investira 500 millions $ sur la Côte-Nord grâce à l’octroi par Québec d’un «rabais d’électricité». L’entente a été conclue ce matin lors d’une rencontre entre le premier ministre Philippe Couillard et le PDG du sidérurgiste indien, Lakshmi Mittal, en marge du Forum économique mondial de Davos, en Suisse.

Les investissements de la minière, qui possède des installations à Fermont et Port-Cartier, permettront d’accroître la productivité de la mine de Fire Lake de 7,5 à 15 millions de tonnes par année ce qui amènera la création de «40 à 50 emplois pour 2017», selon le porte-parole chez ArcelorMittal, Paul Wilson. Le tonnage global de la minière ne devrait cependant pas changer, précise le porte-parole.

L’entente conclue avec le gouvernement permettra en outre de maintenir les activités au complexe minier du Mont-Wright et de consolider son approvisionnement en minerai de fer. Le demi-milliard d’investissements annoncé par la minière ne servira pas à la conversion de ses installations au gaz naturel, alors qu’un projet-pilote est présentement en cours avec Gaz Métro. «C’est un autre projet complètement», explique Paul Wilson.

Un rabais en échange d’investissements

Québec a mis à la disposition du géant minier un tarif «L» destiné aux entreprises s’engageant dans la réalisation d’importants projets d’investissements dans le secteur manufacturier. Selon les estimations, ArcelorMittal serait capable de réaliser des économies de 60 millions au cours des quatre prochaines années grâce à son nouveau tarif.

La ministre de l’Économie, Dominique Anglade, affirme que le gouvernement compte «miser sur l’utilisation» de l’énergie hydroélectrique pour «accélérer les investissements». Le Syndicat des Métallos se réjouit que le gouvernement ait «exigé des investissements réels en retour des avantages consentis à une multinationale».

«La division minière d’ArcelorMittal au Québec représente un important pilier de la croissance économique, notamment dans la région de la Côte-Nord», a affirmé le premier ministre Couillard. «Les investissements supplémentaires annoncés aujourd’hui sont un pas de plus dans le but d’assurer la continuité et la pérennité de notre entreprise au Québec», a pour sa part mentionné Pierre Lapointe, président et chef de la direction d’ArcelorMittal Exploitation minière Canada. ArcelorMittal emploie un peu plus de 2 000 travailleurs à Port-Cartier et Fermont.

Avec Fanny Lévesque