Quelque 250 personnes se sauvent des zombies!

Crédit photo : Maxime Lagarde

Ils n’étaient pas vrais (Oups! Désolé de vous l’apprendre!), mais les morts-vivants qui se trouvaient dans les sentiers du parc Holliday de Sept-Îles vendredi, entre 16h30 et 21h, ont tout de même semé la «peur» chez certaines personnes. Pas moins de 250 personnes, jeunes et moins jeunes, ont pris part à l’édition 2017 de la course Survivre aux zombies, organisée par l’Institut d’enseignement de Sept-Îles.

Une participation plus qu’excellente étant donné que quelques jours avant, l’organisation a légèrement songé à annuler le tout, en raison d’un faible nombre d’inscriptions. Son activité de financement pour les huit options de l’école aura finalement connu le succès.

«On est très content, malgré le stress des inscriptions», a indiqué l’enseignant Mathieu Brien. Et si dans les sentiers les participants ont pu avoir une frayeur de perdre leurs trois vies, c’est que les zombies étaient présents en grand nombre. Pas loin de la centaine! Un peu plus de la moitié des 237 étudiants de l’IESI se sont impliqués dans l’événement vendredi, sans compter l’aide accrue du personnel.

«Le parcours était plus tripant avec la sonorisation, les bruits et l’éclairage. On a toujours l’impression que c’est une meilleure édition chaque fois. Le set up du départ était vraiment le fun», a renchéri M. Brien, qui a indiqué qu’il était encore trop tôt pour dire s’il y aura une quatrième édition dans un an.

Participant à chacune des trois premières courses Survivre aux zombies, Mathieu Lévesque a grandement apprécié celle-ci, pour l’ensemble de l’oeuvre. «Avec le temps, c’est cependant moins stressant. On laisse aller du monde devant. On apprend », a-t-il mentionné.