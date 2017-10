Le Queen Mary 2 jette l’ancre à Sept-Îles

Crédit photo : Le Nord-Côtier

Le prestigieux Queen Mary 2 est maintenant à bon port à Sept-Îles. Arrivé ce matin, le navire restera au quai des croisières jusqu’à 16h. Le changement d’itinéraire du géant des mers a été un défi logistique pour Destination Sept-Îles Nakauinanu.

Le Queen Mary 2 a fait son entrée au Port vers 8h00 ce matin. Ce n’est que vers 9h10 que les premiers visiteurs ont marché sur le quai des croisières. À leur arrivée au pavillon d’accueil, ils ont été reçus par de jeunes Autochtones dansant au rythme de musique innue. Ces premiers voyageurs se dirigeront en autobus vers des excursions. D’autres, qui débarqueront plus tard, profiteront des diverses activités offertes toute la journée sur le quai des croisières, au site traditionnel et à la Marina. La manœuvre de départ du Queen Mary 2 est prévue entre 16h00 et 17h00.

Par ailleurs, la rameuse océanique, Mylène Paquette, est en ville pour renouer avec son Hermel, mais surtout avec le Queen Mary 2. À bord de son bateau à rames lors de sa traversée de l’Atlantique en solitaire, Mme Paquette avait reçu un coup de pouce inespéré de la part de l’équipage du navire de croisière, à la suite d’une violente tempête.

– Avec la collaboration de Frederick Jolicoeur Tetreault

Le Queen Mary II en chiffres