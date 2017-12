Québec octroie 690 600$ pour l’aréna Mario-Vollant

Crédit photo : Facebook - Aréna Mario-Vollant

Le ministre responsable de la Côte-Nord, M. Pierre Arcand, devait en faire l’annonce officielle aujourd’hui lors d’une visite sur la Côte-Nord. Retenu à Montréal en raison des conditions météorologiques, le ministre a quand même confirmé l’octroi d’une subvention de 690 000$ pour le remplacement du système de réfrigération de l’aréna Mario-Vollant à Mani-Utenam.

Selon un communiqué émis par Québec, les rénovations (à l’aréna Mario-Vollant) visent à remplacer le système de réfrigération existant, qui fonctionne au réfrigérant R22, par un nouveau système qui fonctionne au dioxyde de carbone.

Le montant de 690 000$ octroyé par le gouvernement est accordé dans le cadre du Programme de soutien pour le remplacement ou la modification des systèmes de réfrigération fonctionnant aux gaz R-12 ou R-22 : arénas et centres de curling. «Le programme est là pour améliorer les systèmes de réfrigération. On voulait annoncer cette nouvelle-là qui se veut positive», a indiqué le ministre responsable de la Côte-Nord, M. Pierre Arcand.

Le conseiller responsable du sport, loisir et jeunesse à ITUM, Dave Vollant, se réjouit de cette annonce. «Nous, on ne reçoit pas d’argent des taxes puisqu’on n’en paye pas. Donc, on n’a pas beaucoup de revenus pour financer les coûts opérationnels ou des rénovations pour nos infrastructures en sports et loisirs. Alors, c’est sûr que je me réjouis de cette nouvelle-là», assure le conseiller.

Le gouvernement a également remis une enveloppe de 4 000$ à l’organisme communautaire Transit Sept-Îles. La moitié du montant remis provient du ministre Arcand et l’autre du ministre de la Santé et des Services sociaux, M. Gaétan Barette.