Québec épaule Anticosti pour sa candidature au patrimoine mondial de l’UNESCO

Québec offre de l’aide financière et technique à Anticosti pour soutenir la préparation du dossier de candidature au patrimoine mondial de l’UNESCO.

La ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC), Isabelle Melançon, en a fait l’annonce vendredi à Port-Menier dans le cadre du Forum du futur de l’île d’Anticosti.

Québec attribue une subvention de 400 000$ à la municipalité de L’Île-d’Anticosti pour la soutenir dans la préparation de son dossier de candidature. La municipalité devra démontrer le caractère exceptionnel du site dans le monde, de même que sa protection et sa gestion adéquate. Le dossier devrait être présenté à l’UNESCO en février 2021.

La ministre Melançon a aussi annoncé la création du Comité interministériel pour l’inscription d’Anticosti au patrimoine mondial (CIAPM). Ce comité coordonnera les actions gouvernementales pour mettre en place les mesures de protection, de conservation et de gestion nécessaires.

Le CIAPM sera composé de représentants de neuf ministères et organismes. Il sera coordonné par le ministère des Relations internationales et de la Francophonie et par le MDDELCC.

Isabelle Melançon a félicité la municipalité et la population d’Anticosti pour leurs efforts visant à faire reconnaître la valeur exceptionnelle de l’île.

«Secret trop bien gardé du public, l’île d’Anticosti constitue le meilleur laboratoire naturel pour l’étude des fossiles et autres témoins géologiques issus de la première extinction de masse du vivant, il y a près de 445 millions d’années», a-t-elle soutenu.