Québec alloue 1,2 M$ pour la sécurité en motoneige et en VTT sur la Côte-Nord

Crédit photo : archives

Le ministre Pierre Arcand a dévoilé que plus de 1,2 M$ sera alloué aux sentiers de motoneige et de VTT de la Côte-Nord pour effectuer des travaux sur les sentiers.

Le ministre responsable de la région de la Côte-Nord et président du Conseil du Trésor, Pierre Arcand, était de passage à Sept-Îles le 22 mai pour effectuer des annonces en matière culturelle. Il a profité de sa présence pour annoncer l’allocation d’un montant de 1 213 128,60 $ est accordée à différents clubs et organismes de l’ensemble de la Côte-Nord.

La somme est répartie entre les clubs de motoneige et de véhicule tout-terrain (VTT). Elle servira à concrétiser des projets ayant pour but de renforcer la sécurité des usagers et la durabilité des sentiers.

«Il y a des programmes de sécurité et le ministère des Transports trouve qu’il y a encore trop d’accidents dans ce domaine-là. On a toujours l’objectif d’avoir zéro accidents et on veut faire notre part dans ce domaine», a déclaré le ministre.

Les clubs et organismes seront responsables des travaux et de la gestion des sommes. Les fonds alloués permettront entre autres de concrétiser les projets suivants:

183 750 $ pour la construction d’une passerelle sur la rivière Trinité;

60 862,00 $ pour du gravelage de sentier sur 12 km près de Fermont;

70 550,00 $ pour l’aménagement d’un passage sous le pont de la rivière aux Foins à Sept-Îles;

130 590,00 $ pour la construction d’un pont VHR sur la rivière Saint-Pierre près de Rivière-Pentecôte;

176 350,28 $ pour la reconstruction du pont no 9 sur le sentier TQ 3 entre Port-Cartier et Sept-Îles;

166 884,52 $ pour la reconstruction du pont no 10 sur le sentier TQ 3 entre Port-Cartier et Sept-Îles;

203 724,00 $ pour la reconstruction du pont no 11 sur le sentier TQ 3 entre Port-Cartier et Sept-Îles.

L’argent provient du Programme d’aide financière temporaire pour améliorer la sécurité en véhicule hors route. Ce programme est doté d’une enveloppe de plus de 10 millions de dollars.