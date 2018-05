Québec accorde 732 500 $ à la salle Jean-Marc-Dion pour de nouveaux équipements

Crédit photo : Le Nord-Côtier

Le ministre Pierre Arcand a effectué une série d’annonces mardi lors de son passage à Sept-Îles. 732 500 $ ira à la salle de spectacle Jean-Marc-Dion, plus de 200 000 $ soutiendra le patrimoine familial de Gilles Vigneault à Natashquan et 1,2 M$ est alloué aux sentiers de motoneige et de VTT de la Côte-Nord.

Le ministre responsable de la région de la Côte-Nord et président du Conseil du Trésor, Pierre Arcand, était de passage à la salle de spectacle Jean-Marc Dion. Il a annoncé une entente de principe de 732 500 $ entre Québec et la salle de spectacle.

L’argent servira au remplacement des systèmes techniques désuets, incluant l’éclairage et la sonorisation. Présentement, la Corporation de la salle de spectacle de Sept-Îles doit régulièrement louer des équipements pour satisfaire aux besoins des artistes qui viennent présenter leur spectacle à Sept-Îles.

Cette annonce permettra à la Corporation de la salle de spectacle de Sept-Îles de ficeler les détails de son projet et de choisir les équipements modernes qu’elle entend acquérir.

La Ville de Sept-Îles et la Corporation de investiront chacune 105 000 $ pour compléter le financement du projet.

Patrimoine familial de Gilles Vigneault

Le ministre Arcand a profité de son passage à Sept-Îles pour annoncer une aide financière de 201 750 $ pour le site patrimonial et familial de Gilles Vigneault. La contribution est faite conjointement avec Tourisme Côte-Nord-Duplessis et la MRC de la Minganie.

L’argent sera versé à l’organisme Natashquan pour la sauvegarde de la Source, qui est responsable de la gestion du site. Leur mission est de restaurer les bâtiments qui sont sur le site patrimonial. On y retrouve la maison des parents de Gilles Vigneault et la maison de son oncle Claude.

Le lieu touristique a plusieurs usages. On y retrouve un musée et une salle de projection du film «Une enfant à Natashquan». Le site sert aussi de lieu de création, de théâtre de poche et d’hébergement pour les artistes de passage dans la région.

Des visites guidées sont aussi offertes aux touristes. Le site a accueilli plus de 5 000 visiteurs en 2017.

Plus de 1,2 M$ pour les sentiers de motoneige et de VTT

Pierre Arcand a conclu sa visite à Sept-Îles en dévoilant un versement de 1 213 128,60 $ pour la sécurité des sentiers de motoneige et de véhicule tout-terrain (VTT).

La somme est répartie entre différents clubs et organismes de la Côte-Nord. Ce sont eux qui seront responsables de la gestion des sommes. Ils pourront concrétiser des projets visant à renforcer la sécurité des usagers et à pérenniser les sentiers.

Le ministre se rendra à Natashquan mercredi. Il y prendra le navire Bella-Desgagnés pour visiter chacun des villages de la Basse-Côte-Nord jusqu’à vendredi.