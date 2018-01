Que le meilleur pour 2018!

Crédit photo : pixabay.com

On tourne la page sur 2017, une année marquée de belles performances, de victoires, de réussites et de dépassements de soi. Les douze derniers mois ont aussi fait place à des déceptions et des défaites, mais c’est dans ces moments qu’on doit se relever, qu’on devient plus fort et qu’on en ressort grandi.

2018 s’ouvre avec les résolutions et les défis qu’on aura mis sur une liste, ou qu’on gardera précieusement en tête.

Pour cette nouvelle année, allons-y de souhaits, de «succès» pour reprendre le mot d’un grand sportif septilien. Et ces succès passent avant tout par la santé. Le reste; l’atteinte de vos objectifs, reposera en grande partie sur vous.

Voici mes vœux chers athlètes et artisans, et événements qui animeront le calendrier de 2018. Vous ne vous y retrouverez pas tous, mais sachez que je vous souhaite le meilleur pour les douze prochains mois.

À Alex Vigneault

Que cette fois soit la bonne pour le «jamais deux sans trois» souhaité il y a un an; que les blessures ne te privent pas d’une troisième participation aux CrossFit Games, et que tu te hisses au sommet de l’élite de ta discipline.

À Anne Ross

Que cette femme au cœur grand carbure encore autant à ses innombrables défis d’endurance.

À Ann-Sophie Bettez

Que la conquête de sa première Coupe Clarkson en 2017 soit le début d’une séquence, d’une dynastie.

À Antoine Briand

Que cette fois-ci soit la bonne; une participation aux Mondiaux U23 de ski de fond. Et pourquoi ne pas devenir le nouveau «Alex Harvey» du Québec.

À Charles Paquet

De continuer de faire la barbe aux meilleurs triathloniens de la planète en t’imposant dans la cour des grands sur distance olympique, et d’entrer par la grande porte pour les Championnats du monde.

À Claudelle Dumas

De suivre les traces de ton comparse portcartois et d’assurer ta place pour Buenos Aires, lieu des Olympiques de la jeunesse 2018.

À Étienne Briand

La plus haute marche du podium en Grand Chelem et médaille au cou en Championnat du monde, et de demeurer dans la haute hiérarchie du classement mondial de judo, une belle portée d’entrée pour les Olympiques de 2020.

À Jean-Pierre Morin

Le moins de coups possibles sur les verts et «succès» dans tous les tournois, autant ceux auxquels tu participes que ceux que tu organises.

À Marco Coulombe

De pleinement profiter de ta passion, le karaté et ton Institut Shotokan, tout ça avec tes hanches «bioniques».

À Mélodie Bouchard

Conquête nationale U Sports avec tes Gee-Gees et faire ouvrir grand les yeux des décideurs d’Équipe Canada pour que tu enfiles à nouveau les couleurs de l’unifolié, surtout dans quatre ans à Pékin.

À Roger Vachon

Tout simplement «la belle vie» comme tu le dis si bien au quotidien, et de continuer de rallier les gens à ta passion; la course à pied, notamment pour la 8e édition de ton Marathon Mamu – Galeries Montagnaises.

À Véronik Mallet

Le même souhait que l’an dernier; que tu te remettes sur pied, et que le mot «blessure» appartienne au passé afin que tu puisses caresser à nouveau le rêve de grandes compétitions de patinage artistique.

À l’Académie de judo de Sept-Îles

D’enfin mériter ton nouveau dojo et de continuer d’être un château fort du judo.

À l’Association de baseball mineur de Sept-Îles

Une bonne 45e saison et du plaisir avec les 4 Chevaliers.

Au Championnat provincial senior de curling

Que les bannières des grands honneurs de cette compétition qui se tiendra à Sept-Îles du 12 au 18 février s’accrochent dans l’édifice du 21, rue Comeau.

À la Claque Rose

Que le plaisir, la réussite et la générosité collent une fois de plus à votre cause, celle du cancer du sein, que vous appuyez avec merveille. «Succès» pour cette édition 2018 qui animera le Club de curling de Sept-Îles du 23 au 25 mars.

Au Demi-marathon Rosaire-Roy de Port-Cartier

De rester en forme, en santé et en beauté pour tes coureurs et marcheurs pour ton prochain rendez-vous en septembre.

Au RSEQ Côte-Nord

De permettre à encore plus de jeunes de s’épanouir sportivement au travers la réussite académique.

À la Station récréotouristique Gallix

Que la neige tombe encore et encore, et que toutes les pièces du casse-tête se mettent en place pour votre nouveau chalet.

Au Tournoi Orange Alouette

Une 40e édition mémorable du 3 au 6 mai 2018 dans la capitale du volley, et pourquoi pas un (autre) nombre record d’équipes inscrites.

Au Tournoi de balle-molle Amical «Le Toxexo»

Que Dame Nature soit une fois de plus de la partie, tout comme les adeptes de softball, jeunes et moins jeunes.

Au Triathlon de Port-Cartier

Que le maillot, les souliers et le vélo soient encore une fois un trio d’enfer, et ce pour ta 26e édition le 16 juin prochain.

À toi Sept-Îles

Que tes projets d’aréna et de complexe multisport prennent forme et que tu te positionne positivement pour les Jeux du Québec 2022.

À tous les tournois, clubs, ligues et organisations

Réussite, plaisir, «fair play» et participation au-delà de vos attentes.

Aux entraîneurs, bénévoles, arbitres et autres

Vous êtes des indispensables! Sans vous, il n’y aurait ni matchs, ni compétitions.

Aux autres athlètes à l’extérieur

Continuez votre cheminent vers les plus hauts échelons de votre discipline sportive, tout en faisant place à l’excellence académique, et soyez de fiers ambassadeurs de la Côte-Nord.

À toutes les sportives et tous les sportifs, ainsi que les équipes qui ne sont pas sur cette liste

Je vous souhaite que le meilleur!

Bonne Année 2018!

Sportivement,

Votre Lulu