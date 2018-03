Quatre Husky et un Coyote obtiennent leur billet pour le Championnat provincial de volley

Le niveau de décibels est revenu à la normale en fin d’après-midi dimanche dans les deux écoles secondaires de la rue Comeau de Sept-Îles ainsi que dans les deux établissements d’enseignement de Uashat. Un deux jours de cris d’équipe et de moments de réjouissances au rythme des matchs du Championnat régional scolaire de volleyball du RSEQ Côte-Nord.

Le volleyball est plus qu’en santé au sein du sport étudiant nord-côtier. Le rendez-vous du week-end dernier comptait pas moins de 43 formations participantes, en provenance d’une douzaine d’écoles différentes.

Sur le lot, six équipes allaient obtenir leur laissez-passer pour le Championnat provincial des 14 et 15 avril. L’école Jean-du-Nord/Manikoutai aura la plus forte représentation alors que ses Husky du benjamin féminin (entraîneur : Brian Traverse), du cadet masculin (entraîneure : Jinny Bernier), du juvénile féminin (entraîneure : Manon Renneteau) et du juvénile masculin (entraîneure : Julie Bernier) ont assuré leur place en décrochant les grands honneurs et l’or en finale du Championnat régional, dimanche.

Les deux autres formations qui défendront la Côte-Nord à la compétition de la mi-avril sont les Coyotes du Centre Éducatif L’Abri de Port-Cartier dans le benjamin masculin (entraîneur : Jasmin St-Pierre) et les Spartiates de l’école secondaire Serge-Bouchard de Baie-Comeau dans le cadet féminin (entraîneure : Isabelle Forest-Couture).

Le Championnat provincial du RSEQ se déroulera à Sherbrooke dans le benjamin, à Rivière-du-Loup dans le cadet et à Trois-Rivières dans le juvénile.

Championnat régional RSEQ Côte-Nord, 17 et 18 mars 2018, Sept-Îles/Uashat

Classement final

Benjamin féminin

Or – Jean-du-Nord/Manikoutai (B. Traverse), Sept-Îles (25-16, 26-24)

Argent – École secondaire Serge-Bouchard (C. Gagné)

Bronze – Jean-du-Nord/Manikoutai (C. Noël), Sept-Îles (25-23, 25-22)

4e – Poly des Berges (K. Dufour), Les Bergeronnes

5e – IESI (M. Brien), Sept-Îles

6e – Jean-du-Nord/Manikoutai (M. Beaudin-Mongeau), Sept-Îles

7e – Mgr Labrie (G. Paquette), Havre-Saint-Pierre

8e – IESI (L. Boudreault), Sept-Îles

9e – Centre Éducatif L’Abri (R. Lapierre), Port-Cartier

10e – École secondaire Serge Bouchard (F. Tremblay), Baie-Comeau

11e – École Olamen (M. Mark), La Romaine

Cadet féminin

Or – École secondaire Serge Bouchard (I. Forest-Couture), Baie-Comeau (23-25, 25-7, 15-8)

Argent – Jean-du-Nord/Manikoutai (Z. Blackburn), Sept-Îles

Bronze – Centre Éducatif L’Abri (N. Méthot), Port-Cartier (25-19, 25-14)

4e – Jean-du-Nord/Manikoutai (M. Mimeault), Sept-Îles

5e – Poly des Berges (C. Otis), Les Bergeronnes

6e – École secondaire Serge Bouchard (F. Barabé), Baie-Comeau

7e – Mgr-Scheffer (C. Hart), Lourdes-de-Blanc-Sablon

8e – Mgr Labrie (V. Arsenault), Havre-Saint-Pierre

9e – Jean-du-Nord/Manikoutai (C. Noël), Sept-Îles

10e – École secondaire Serge Bouchard (P. Proulx), Baie-Comeau

11e – Poly des Rivières (K. Tremblay), Forestville

12e – Centre Éducatif L’Abri (C. Duchesne), Port-Cartier

Juvénile féminin

Or – Jean-du-Nord/Manikoutai (M. Renneteau), Sept-Îles (25-22, 25-22)

Argent – Centre Éducatif L’Abri (J. St-Pierre), Port-Cartier

Bronze – École secondaire Serge Bouchard (C. Rodrigue), Baie-Comeau (25-19, 25-11)

4e – Poly des Baies (C. Bonneau), Baie-Comeau

5e – Mgr Labrie (V. Richard), Havre-Saint-Pierre

6e – Manikanetish (P. Jourdain), Uashat

7e – IESI (S. Descoteaux), Sept-Îles

8e – IESI (É. Marmette), Sept-Îles

9e – Poly des Rivières (A. Mercier), Forestville

Benjamin masculin

Or – Centre Éducatif L’Abri (J. St-Pierre), Port-Cartier (25-16, 25-22)

Argent – Jean-du-Nord/Manikoutai (L. Cormier), Sept-Îles

Bronze – Poly des Rivières (D. Bouchard), Forestville (23-25, 24-26 c. JDN/Manikoutai)

Cadet masculin

Or – Jean-du-Nord/Manikoutai (J. Bernier), Sept-Îles (25-17, 29-27)

Argent – Centre Éducatif L’Abri (C. St-Pierre), Port-Cartier

Juvénile masculin

Or – Jean-du-Nord/Manikoutai (J. Bernier), Sept-Îles (25-15, 25-19)

Argent – École secondaire Serge Bouchard (Y. Bouchard), Baie-Comeau

Bronze – Manikanetish (Y. Bouchard), Uashat (23-25, 25-17, 15-13)

4e – St-Paul’s School (C. Thomas), Rivière-St-Paul