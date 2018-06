Quai de La Romaine : les MRC de la Côte-Nord exigent des informations de Transports Canada

Crédit photo : Danielle Collard

L’Association des MRC de la Côte-Nord exige que Transports Canada donne des informations claires et précises concernant le quai de La Romaine.

Transports Canada a émis des contraintes d’utilisation pour le quai de La Romaine le 6 juin. Une portion du quai et trois bornes d’amarrage sont désormais condamnés. Les élus locaux et la compagnie Relais Nordik demandent une reconstruction rapide du quai pour des raisons de sécurité.

En entrevue avec Le Nord-Côtier la semaine dernière, le ministre fédéral des Transports, Marc Garneau, avait dit attendre la confirmation par Québec du délai de construction de la route 138 jusqu’à La Romaine avant de prendre une décision. Il avait aussi estimé que les travaux temporaires pourraient prendre jusqu’à deux mois.

L’Association des MRC de la Côte-Nord rappelle que le village de La Romaine n’est pas relié à un lien routier et que le transport maritime y est essentiel. Elle ajoute que la situation actuelle rend l’accostage et le débarquement de marchandises extrêmement complexes et tributaires de conditions météorologiques favorables.

«Il est donc nécessaire d’avoir des informations claires et précises de Transport Canada sur les étapes à venir face à la situation du quai de La Romaine et ce dans les meilleurs délais», réclame-t-elle.

L’Association souligne également le travail «exceptionnel» effectué par la compagnie Relais Nordik pour continuer à ravitailler La Romaine.

