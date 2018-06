Quai de La Romaine : pas de reconstruction avant d’être fixé pour la 138, dit le ministre des Transports

Crédit photo : ROMM

Le ministre des Transports, Marc Garneau, ne veut pas prendre de décision quant à la reconstruction du quai de La Romaine tant qu’il ne saura pas quand le village sera relié à la route 138. Les travaux temporaires pourraient prendre jusqu’à deux mois.

Transports Canada a émis des contraintes d’utilisation pour le quai de La Romaine le 6 juin. Une portion du quai et trois bornes d’amarrage sont désormais condamnées. Les élus locaux et la compagnie Relais Nordik demandent une reconstruction rapide du quai pour des raisons de sécurité.

En entrevue avec Le Nord-Côtier jeudi, le ministre fédéral des Transports, Marc Garneau, n’a pas voulu s’engager à le reconstruire. Il a expliqué attendre la confirmation du délai de construction de la route 138 jusqu’à La Romaine avant de prendre une décision.

«Le facteur principal, c’est qu’on cherche un petit peu plus de clarté sur l’intention du gouvernement du Québec de faire l’extension de la 138. Parce que ça, ça peut changer la donne vis-à-vis le quai. Prendre une décision de rebâtir complètement un quai, c’est un engagement qui devrait être pris quand on sait exactement ce dont on a besoin», a-t-il fait valoir.

Le ministre ne s’engage pour l’instant qu’à faire effectuer des travaux temporaires pour lesquels il ne peut donner de délai précis. Il précise que cela pourrait prendre jusqu’à deux mois.

Plus de détails suivront…