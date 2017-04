Protection du consommateur: Un prix décerné au CRIC de Port-Cartier

Crédit photo : Courtoisie

Afin de souligner l’engagement et l’apport d’une personne ou d’une organisation en matière de protection des droits des consommateurs, l’Office de la protection des consommateurs du Québec a remis un prix à 16 associations de consommateurs lors d’une cérémonie officielle à l’Assemblée nationale à Québec, le 6 avril. De ce nombre, deux des organismes récompensés proviennent de la Côte-Nord.

Parmi eux, le Centre de recherche et d’information (CRIC) de Port-Cartier. «Après 37 ans d’existence, c’est une très belle marque de reconnaissance pour les efforts investis. Ça facilite également les demandes de financement pour nos nombreux projets. Ça vient reconnaître notre légitimité», indique l’une de ses intervenantes en consommation, Marianne Lachance.

Présente à cette cérémonie officielle, la ministre de la Justice, Stéphanie Vallée, a souligné l’importante contribution de ces associations de consommateurs. «Elles apportent une aide concrète aux citoyens, en particularité aux familles et aux personnes les plus vulnérables, notamment par leurs services d’aide et d’accompagnement des personnes aux prises avec des problèmes d’endettement. Grâce à leurs services de proximité, elles jouent un rôle de premier plan dans leur communauté», affirme-t-elle.

Fondé en 1980, le CRIC de Port-Cartier est un organisme communautaire qui voit à la défense des droits des consommateurs. Il dessert la population de la MRC de Sept-Rivières et de la Minganie. Son rôle consiste à aider et informer les consommateurs au moyen d’ateliers, de cours sur le budget, d’un service de consultation budgétaire et par la diffusion d’information. Son équipe peut être jointe, par téléphone au 418 766-3203 ou par courriel au cricportcartier@globetrotter.net. Un site Internet est aussi accessible au www.criccn.ca.