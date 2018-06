Prolongement de la 138 : les Innus attendent l’offre de Québec

Crédit photo : archives

Les Innus d’Unamen Shipu et de Pakua Shipi attendent une offre de Québec suite à leur rencontre avec trois ministres du gouvernement libéral relativement au prolongement de la route 138.

Le gouvernement du Québec a prévu une somme de 232 M$ au budget déposé en mars pour le prolongement de la route 138 entre Kegaska et La Romaine et entre La Tabatière et Tête-à-la-Baleine. Lors de son passage sur la Côte-Nord à la fin mai, le ministre Pierre Arcand a affirmé que le début des travaux de déboisement n’attendait plus qu’une entente entre Québec et les communautés autochtones.

Des représentants et négociateurs des Innus d’Unamen Shipu et de Pakua Shipi ont rencontré des représentants du gouvernement libéral à ce sujet le 7 juin dernier à Québec. Le ministre Arcand a pris part à la rencontre. Il était accompagné de la ministre déléguée aux Transports, Véronyque Tremblay et du ministre aux Affaires autochtones, Geoffrey Kelley.

Déboisement et construction

Le chef d’Unamen Shipu, Bryan Mark, confirme que sa communauté a manifesté un intérêt à participer pleinement au projet.

«Le ministère devrait nous revenir avec une proposition dans les prochains jours», annonce-t-il.

Selon les informations colligées par Le Nord-Côtier, la communauté d’Unamen Shipu chercherait à obtenir des contrats pour le déboisement et la construction de la route entre Kegaska et La Romaine. De son côté, Pakua Shipi chercherait à conclure une entente sur la formation de la main-d’œuvre de type chantier-école pour les travaux entre La Tabatière et Tête-à-la-Baleine.

Lors de la rencontre, Québec aurait indiqué vouloir échelonner la construction de la route de 2019 à 2021. Le déboisement entre Kegaska et La Romaine se ferait en 2018.