Le projet de Focus Graphite au nord de Sept-Îles franchit une nouvelle étape

Focus Graphite a dévoilé une évaluation économique préliminaire positive pour son projet de mine de terres rares Kwyjibo, au nord de Sept-Îles, qui suscite des inquiétudes depuis plusieurs années chez des Innus de Uashat mak Mani-Utenam.

Le projet Kwyjibo est situé à 125 km au nord-est de Sept-Îles, quelques kilomètres au nord du lac Manitou. Il est détenu en parts égales par Focus Graphite Inc. et par SOQUEM Inc., une filiale d’Investissement Québec. Les promoteurs souhaitent y construire une mine de terres rares souterraine et un concentrateur sur place, en plus d’une usine hydrométallurgique hors site.

Selon Olivier Grondin, PDG de SOQUEM, l’évaluation économique préliminaire dévoilée jeudi démontre que le projet pourrait être rentable. Beaucoup d’études restent toutefois à faire, concernant entre autres la métallurgie, la ressource minérale et l’environnement. Ces études s’échelonnent habituellement sur plusieurs années.

D’autres travaux de terrain, de forage et d’exploration seront aussi nécessaires.

Des Innus inquiets

Le territoire situé à proximité du projet Kwyjibo est utilisé par plusieurs Innus pour la chasse et la pêche, dont la famille Vollant. Une cinquantaine de membres de cette famille de Uashat mak Mani-Utenam fréquenterait le territoire.

Selon Anouk et Malekesh Vollant, la famille possède entre autres des chalets et deux pourvoiries dans le secteur. Tous deux sont inquiets des conséquences possibles du projet sur le territoire. Ils y chassent l’orignal et le petit gibier en plus d’y pêcher du poisson.

Anouk Vollant rappelle d’ailleurs qu’il y avait eu un déversement de carburant lors des travaux de terrain effectués par Projet Kwyjibo en 2013.

«Ils ont été obligés de nettoyer les sols. On avait fait une analyse des eaux, des sols. Je n’ai jamais pu les voir», rappelle-t-elle.

Dialogue constant

Olivier Grondin dit vouloir s’inspirer des meilleures pratiques existantes en développement minier, durable et écoresponsable. Il souhaite rencontrer les parties prenantes dès le début, pour connaître l’utilisation du territoire par les communautés et leurs préoccupations pour pouvoir adapter le projet en cours de route.

«Les parties prenantes, c’est très large. La famille Vollant en fait partie. Ça inclut le conseil de bande d’ITUM, la Ville de Sept-Îles, les MRC concernées.»

Projet Kwyjibo entend débuter ses échanges avec la population au début de l’automne. Entre temps, aucun travail de terrain n’est prévu à court terme.

«On veut vraiment initier les discussions avant de retourner sur le terrain pour avoir des bonnes conditions avant de faire des travaux», rassure M. Grondin.

Gary Économo, PDG de Focus Graphite Inc., embrasse l’approche de M. Grondin.

«Nous voulons faire de Kwyjibo un projet exemplaire», ont déclaré les deux PDG par communiqué.

Malgré leurs craintes et leurs appréhensions, Anouk et Malekesh Vollant espèrent tous deux que l’approche annoncée par Projet Kwyjibo sera respectée.

«Ça ne serait pas normal de ne pas venir nous en parler avant», avertit Malekesh.