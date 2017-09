Une programmation bonifiée: La Radioactive deviendra O99, 1

Crédit photo : Courtoisie

À compter du 8 septembre, la station CIPC 99,1 adoptera l’appellation O 99,1. Pour ce faire, la Côte-Nord deviendra la quatrième région à avoir cette marque unique et populaire auprès des jeunes et des moins jeunes.

Une nouvelle image que la directrice Côte-Nord d’Attraction Radio, Élisabeth Chevalier, endosse pleinement. «Cette transition s’est fait naturellement. On a été consulté lors de ce processus. Attraction Radio mise beaucoup sur cette marque. Comme nous sommes déjà une bonne référence sur le plan musical, on va poursuivre dans la même voie, enchaîne-t-elle. Ce son pop-rock va se réaffirmer. Notre banque musicale sera plus facilement mise à jour.»

Son équipe tient à préciser qu’elle conservera tout ce qui fonctionne. C’est-à-dire, une «équipe forte et motivée», des émissions locales «stimulantes et divertissantes», ainsi qu’un son qualifié «de revampé et de plus dynamique». «Bien sûr, il y aura quelques ajouts à notre programmation. Une chose est certaine, on va pouvoir profiter de la puissance d’un groupe qui détient une expertise radiophonique et commerciale impressionnante. Cela ne peut que profiter à nos auditeurs et partenaires», renchérit-elle.

Directeur musical de la station, Mathieu Pineau agit aussi comme directeur adjoint pour la marque O. «Un petit gars de Sept-Îles voit son expertise musicale reconnue. Il est appelé à travailler au développement d’autres stations. Pour nous, c’est une belle source de fierté, indique-t-elle. Un bel atout que nous conservons avec plaisir dans notre équipe. Il y a donc un peu de la Côte-Nord derrière cette marque qui a fait ses preuves.»

Le groupe Attraction Radio est l’un des deux plus importants radiodiffuseurs régionaux au Québec avec 15 licences réparties dans neuf régions du Québec.