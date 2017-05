Un professionnel des pieds s’installe à Sept-Îles

Crédit photo : Courtoisie

Le Dr Simon Lagarde, podiatre, est désormais la référence locale en santé des pieds. Nouvellement arrivé dans la région, il est en à mettre la touche finale à ses installations pour lancer, dès le 29 mai, la première clinique spécialisée en podiatrie de l’histoire de la ville.

Si vous souffrez de douleur aux pieds, aux genoux, aux hanches ou au dos, il se peut fortement qu’un podiatre ait la solution à votre problème. Également, si vous êtes incommodés par un ongle incarné, des problèmes de peau, des verrues plantaires ou même de corne sous vos pieds, c’est à la clinique podiatrique de Sept-Îles du 112 rue Napoléon qu’il faudra vous rendre.

Pour la petite histoire, Simon Lagarde, natif de Laval, s’est épris d’amour pour une Septilienne pendant son parcours universitaire. Il aura suffi de quelques visites dans la région pour succomber au charme de la ville en raison de son dynamisme socioculturel et de sa proximité avec de nombreux milieux naturels.

«C’est certain que la première raison pour laquelle je suis venu, c’est l’amour de ma conjointe. Mais elle n’a pas eu énormément d’efforts à faire pour me convaincre. Chaque fois que je suis venu ici, j’ai adoré la région, j’ai adoré les gens qui sont ici. Tous les évènements qui se passent ici c’est incroyable», raconte-t-il

Un besoin

Lors de ses visites, le professionnel de 25 ans constate également l’inexistence d’un service de podiatrie à temps plein, non seulement à Sept-Îles, mais sur la Côte-Nord. Sachant sa pratique méconnue, Simon Lagarde souhaite la démystifier.

«Moi je suis un pro multidisciplinarité, ce qui veut dire que je cherche à voir comment on (les différents professionnels) peut travailler ensemble. […] Nous avons chacun notre expertise […] Ce qui est important de comprendre, c’est que le podiatre c’est le professionnel de la santé qui évalue et traite les affections locales du pied […]», révèle le membre de l’ordre des podiatres du Québec.

En plus d’offrir une gamme de service unique en région, Simon Lagarde a pour philosophie de maximiser l’efficacité de ses traitements, et ce, dès le premier rendez-vous. «Je pourrais proposer des programmes de plusieurs traitements, mais moi j’ai pour objectif de régler ton problème le plus rapidement possible», avoue le diplômé d’un doctorat de premier cycle en médecine podiatrique.

Et son offre de services et traitements sera vaste : deux salles d’évaluations podiatriques, de soins de pieds et de chirurgies mineures, une allée de marche pour les évaluations biomécaniques, une salle de modification des orthèses plantaires et plus encore. Éventuellement, la clinique devrait se munir d’un système de radiographie et d’échographie qui permettra de réduire considérablement les délais relatifs au diagnostic. La clinique est même autorisée à procéder à des injections de cortisone.

Un service pour tous

Peu de gens le savent, mais la principale clientèle d’un podiatre se trouve chez les diabétiques qui sont fréquemment infligés par des maux de pieds. Autrement, les sportifs, les travailleurs qui passent leurs journées debout, les femmes enceintes sont aussi des clientèles qui peuvent particulièrement bénéficier de l’expertise d’un podiatre.

Selon l’expert, il est même possible de consulter un podiatre dès les premiers pas de l’enfant.«L’orthèse plantaire pour un enfant peut permettre de corriger son pied et on peut espérer qu’il n’en ait plus besoin un jour. Chez l’adulte, il est trop tard pour totalement corriger, et c’est là qu’on va pallier avec une orthèse ou autres traitements pour diminuer les douleurs », explique-t-il.

La clinique podiatrique de Sept-Îles doit ouvrir ses portes le 29 mai, mais dispose déjà d’une page Facebook où les informations sont mises à jour.