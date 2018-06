Prix Dollard-Morin : la palme régionale revient à Pierre Gosselin

Crédit photo : courtoisie

Médecin de profession, le Port-Cartois Pierre Gosselin prêche par l’exemple quand vient le temps de parler de santé et de saines habitudes de vie. Passionné de sport, il ne fait pas que pratiquer. Il s’implique tout autant au sein de différentes organisations. Un profil qui allait de soi pour que Loisir et Sport Côte-Nord fasse de lui le lauréat régional 2018 du Prix du bénévolat en loisir et en sport.

«Unanimement, les gens qui le côtoient sont contaminés par sa passion pour le sport et les saines habitudes de vie, et s’engagent avec lui dans ses ambitieux projets», indique, par voie de communiqué, Loisir et Sport Côte-Nord.

M. Gosselin est une figure de proue dans le milieu du sport nord-côtier, notamment au niveau de la natation. Il agit depuis bon nombre d’années comme responsable des officiels de natation sur la Côte-Nord, contribuant grandement au développement de ce sport.

Il est également engagé lors du Triathlon de Port-Cartier. Comme sportif, entre autre, il a pris part à deux reprises au 1 000 km cycliste du Grand défi Pierre Lavoie.

«Malgré un agenda fort chargé, il n’hésite pas et tient à s’impliquer avec comme principal objectif de contribuer à la qualité de vie des gens, particulièrement celle des jeunes. Les organisations pour lesquelles il a œuvré s’entendent pour dire qu’il fait partie intégrante de leur succès », renchéri l’organisme nord-côtier.

Le Port-Cartois sera honoré lors de la cérémonie nationale qui se déroulera à Québec à l’automne. Il recevra un trophée ainsi qu’une épinglette symbolisant la personne au cœur du développement et de l’organisation du loisir et du sport. Loisir et Sport Côte-Nord lui rendra également hommage lors de son Gala Méritas qui aura lieu en novembre prochain.