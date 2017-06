La présidente d’honneur du Triathlon de Port-Cartier compte profiter de sa présence

Crédit photo : Bjorn Parée

Au fil de ses éditions, le Triathlon de Port-Cartier a fait porter le chapeau de la présidence d’honneur à quelques athlètes de renoms, pour certains des Olympiens, notamment Myriam Bédard, Gaétan Boucher et Jean-Luc Brassard. Pour sa 25e édition du 17 juin prochain, c’est à Sarah-Anne Brault que cet honneur a été confié. Celle qui a mis un terme à sa carrière de triathlète après les Olympiques de Rio (2016) entend bien profiter de sa présence.

L’athlète de 27 ans a vraiment hâte de venir sur la Côte-Nord pour une première fois. «J’ai juste entendu de belles choses sur la région et sur le Triathlon de Port-Cartier. Il y a beaucoup de triathlètes qui sortent de la Côte-Nord, il doit y avoir quelque chose de spécial.»

Elle pourra certainement découvrir la recette le 17 juin, journée où elle dit qu’elle aura un rôle facile. «J’aurai la job facile, je n’ai besoin que d’arriver», a-t-elle lancé lors de l’entretien. Elle compte participer dans l’une des catégories, en plus d’y aller d’encouragements et de conseils. «Je vais passer une belle journée, a-t-elle renchéri. Les gens qui travaillent à l’organisation, eux, ont la job difficile.» Elle découvrira certainement d’autres attraits du coin alors que le coordonnateur du Triathlon lui propose kayak de mer et pêche au saumon le dimanche.

Sarah-Anne Brault, qui a pris le 42e rang aux derniers Olympiques, vit très bien sa retraite. Elle se garde impliquée. Elle travaille sur un projet avec Triathlon Québec et l’Université Laval.

Inscriptions

Par ailleurs, il ne reste que quelques jours aux inscriptions pour être de l’événement du 17 juin, que ce soit pour le triathlon ou le duathlon. Toutes les informations sont disponibles au www.triathlondeportcartier.com/.