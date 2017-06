Une présidente d’honneur fort appréciée au Triathlon de Port-Cartier

Crédit photo : Lise Gauthier

Pas de doute, la présidente d’honneur du 25e Triathlon de Port-Cartier, l’Olympienne Sarah-Anne Brault, a été fort appréciée des participants et de l’organisation. Elle a eu droit à une salve d’applaudissements en soirée lors du souper et de la remise des médailles. Un retour d’ascenseur sur ses nombreux encouragements proclamés de maintes façons en cours d’événement.

Sarah-Anne Brault, 42e en triathlon aux Olympiques de Rio en 2016, a pleinement joué son rôle de présidente d’honneur. Elle s’est retrouvée à la piscine pour plusieurs départs. Elle a livré les encouragements dans la zone de transition. Elle a même couru avec les tout-petits. La jeune retraitée de la compétition a également enfilé son «trisuit» pour se frotter à Claudelle Dumas, lui servant de lapin dans le jargon.

Brault a grandement apprécié sa journée, journée où elle a eu l’occasion de faire un tour d’hélicoptère pour sa première visite sur la Côte-Nord.

«J’ai adoré mon expérience. C’est un style de vie un peu différent ici, mais très positif, et super familial comme événement. J’ai aussi eu la chance de courser contre la championne des Jeux du Québec de l’an dernier (Claudelle Dumas), un espoir montant de Port-Cartier, c’était très le fun. Et la section pour les enfants l’après-midi, il y avait des enfants partout, ça augure bien pour la relève, et la communauté est vraiment avec l’épreuve, il y avait des bénévoles partout. Je suis très contente d’avoir pu participer», a conclu Sarah-Anne Brault.