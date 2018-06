Près du quart des commandes de Tesla 3 annulé

Après un peu plus de deux ans d’attente, les premiers modèles de Tesla 3 arrivent lentement en sol québécois. Mais cette attente aura laissé quelques cicatrices. À partir de mars 2016, près de 375 000 personnes au Canada comme aux États-Unis avaient laissé un acompte de 1 000 $ pour «attendre» leur tour de pouvoir conduire cette voiture. Selon la firme d’analyse de données Second Measure, 23 % des clients potentiels n’ont pas eu assez de patience et ont repris leur 1 000 $ d’acompte. L’annonce de l’arrêt de la chaîne de production en avril semble avoir été la goutte qui a fait déborder le vase. La firme, qui analyse les informations des cartes de crédit et de débit, a remarqué un fort désistement en avril. Il faudra que Tesla retrouve un rythme acceptable de travail pour ne pas voir d’autres clients aller magasiner leur voiture électrique ailleurs.