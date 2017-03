«Une pose pour le rose»: Une Septilienne se joint au mouvement

Crédit photo : Studio Sans Limite

Au profit de la Société canadienne du cancer, plus précisément pour la recherche et la prévention sur le cancer du sein, l’initiative «Une pose la rose» prend la forme d’une séance photo s’adressant aux femmes de 18 ans et plus. La propriétaire du Studio Sans Limite à Sept-Îles, Marie-Ève Fortin est l’une des photographes qui a accepté de prendre part à ce mouvement de solidarité.

Les femmes désirant vivre cette expérience sont invitées à faire part de leur intérêt à la photographe, par téléphone au 418 960-4816, sur la page Facebook Studio Sans Limite ou par courriel à info@studiosanslimite.com. Les sessions photo auront lieu le 8 avril. Il est à noter que tout l’argent récolté, au cours de cette journée, sera versé à la cause.