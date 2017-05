Une Portcartoise parmi les finalistes d’un concours de dessins provincial

Crédit photo : Voltaic photographie S.E.N.C.



Abigail Porlier, de la Riverview School à Port-Cartier, est devenue finaliste de la catégorie Loisir et nature du concours de dessins, Mon fleuve et moi, organisé par La Fondation Monique-Fitz-Back à l’Aquarium du Québec le 13 mai.

Abigail Porlier pourra se targuer de voir son dessin se retrouver sur les murales d’exposition des 50 dessins finalistes et lauréats dès juin et pour une durée d’un an sur 11 traversiers à travers la province, à l’Aquarium du Québec et dans un parc municipal de Sorel-Tracy.

Le concours aura fait participer 5 100 jeunes entre 6 et 17 ans, répartis dans 96 écoles et 14 régions du Québec. L’objectif du projet est de rapprocher les jeunes du fleuve Saint-Laurent, de les informer et de les sensibiliser aux enjeux entourant sa protection, sa mise en valeur et ses multiples usages.