Un Portcartois en lice pour un prix au Gala Sports Québec

Crédit photo : Archives - Viviane Sloniewicz – Trimes

C’est le 19 avril prochain au Sheraton Laval que se tiendra le prestigieux Gala Sports Québec. Parmi les 57 finalistes de la soirée, on retrouve un athlète nord-côtier qui n’a certainement plus besoin de présentation dans la région. Le Portcartois Charles Paquet est en lice dans la catégorie «Athlète masculin niveau canadien».

L’athlète de 19 ans a connu une année 2016 exceptionnelle, marquée par son titre de vice-champion du monde junior de triathlon à Cozumel, au Mexique, en septembre. Une performance qui ne s’était pas réalisée depuis plus de 25 ans par un athlète canadien à ce niveau.

Paquet, champion provincial, canadien et panaméricain, a également brillé sur le terrain de jeux des grands avec un premier podium en course continentale senior, en plus de deux top 6 lors de compétitions en sol américain.

Membre du Rouge et Or triathlon de l’Université Laval et de l’équipe nationale, le Portcartois, aux études au Cégep Garneau, se distingue par sa grande éthique de travail, ses qualités de compétiteur et aussi par le plaisir qui l’habite tant à l’entraînement que durant les compétitions.