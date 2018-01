Port de Sept-Îles : augmentation de 6% du volume manutentionné

La communauté maritime s’est réunie à l’intérieur du bâtiment de la Réserve navale NCSM Jolliet de Sept-Îles, mardi, pour souligner la nouvelle année. Le traditionnel événement, qui se veut une occasion pour le président-directeur général du Port de Sept-Îles Pierre D. Gagnon de remercier ses partenaires, a également permis d’annoncer pour cette 31e édition une augmentation de 6% du volume manutentionné.

M Gagnon a profité de la présence de la communauté maritime pour dresser un bilan des activités et des réalisations du Port au cours de l’année 2017.

D’entrée de jeu, le président-directeur général a souligné une augmentation de croissance de près de 6% du volume manutentionné dans le port par rapport à 2016. En 2017, ce sont 24 231 000 tonnes qui ont été transportées via le Port, versus 22 942 000 l’année précédente.

«Cette augmentation est principalement attribuable aux expéditions accrues de minerai de fer provenant des compagnies minières IOC Rio Tinto, Tata Steel Minerals Canada, ainsi que de la Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire (SFPPN)», a précisé Pierre D. Gagnon.

Le PDG a également rappelé les ententes réalisées avec la Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire qui, selon lui, permettront d’assurer le développement du plein potentiel de la Pointe-Noire, notamment par la participation financière à la construction d’un convoyeur.

«En juillet, le Port complétait les ententes permettant à la SFPPN de lancer les travaux de construction d’un convoyeur devant relier le quai multiusager aux sites d’entreposage de la Société. Ces travaux de connexion impliquaient, selon ces ententes, une participation financière de 2,4 M$ pour le Port dans un projet estimé à15 M$ par la Société. Ces travaux furent confiés à l’entrepreneur local Groupe G7.»

Étape importante

Dans son allocution, M. Gagnon est également revenu sur le règlement du différend contractuel qui subsistait entre le Port et Champion Iron Mines Limited.

«Cette importante étape fut alors accomplie en octobre et a pu mener au règlement par Champion de toutes les sommes dues au Port en fin d’année», a-t-il rappelé.

En plus de se réjouir de la relance de la mine du lac Bloom, le président-directeur s’est montré confiant face à l’avenir, grâce à la signature d’ententes avec d’autres compagnies minières n’ayant toujours pas commencé leur exploitation, telle que les sociétés New Millennium et Alderon.

Pour clôturer son discours, la tête dirigeante du Port de Sept-Îles est revenue sur la saison record de l’équipe de Destination Sept-Îles Nakauinanu qui a accueilli cinq navires de croisière et huit grands voiliers, pour un total d’environ 8 000 passagers et membres d’équipage.

Mais de tous les navires, c’est le Queen Mary 2 qui aura marqué cette dernière saison. «La venue inattendue, à deux semaines d’avis, du prestigieux RMS Queen Mary 2 aura mobilisé l’ensemble de la communauté et constitue une démonstration éloquente de la capacité de tous les précieux acteurs et partenaires du milieu à répondre avec brio au plus gros défi jusqu’ici rencontré par notre ville escale.»

Premier navire de 2018

Comme le veut la tradition, le Port de Sept-Îles a aussi souligné la venue du premier navire de l’année. Grâce à une vidéo, les invités présents au 5 à 7 ont pu revivre l’accueil auquel a eu droit le capitaine du Navire New Explorer, lors de son arrêt au Port de Sept-Îles le 5 janvier.

Un panier de produits locaux, un livre retraçant l’histoire de Sept-Îles ainsi que la traditionnelle canne ont été remis au capitaine du bateau. «Ceci est un trésor pour nous. D’habitude, on reçoit des provisions lorsque l’on va en Asie, mais des cadeaux comme ça, jamais!», a lancé Ioannis Kantounias, qui en était à une deuxième visite à Sept-Îles.

Cette fois-ci, il était de passage pour prendre un chargement de 77 000 tonnes de minerai de fer de la compagnie minière IOC, afin de l’acheminer vers la ville de Gand, en Belgique. Avant son départ, il a tenu à rappeler l’importance du travail d’équipe. «Nous sommes tous membres de la même équipe. Si vous n’existez pas (la grande industrie), notre travail ne serait pas possible et vice-versa.»