Port-Cartier: Roger Chenard quitte la politique municipale

Crédit photo : Ville de Port-Cartier

Le doyen du conseil de ville de Port-Cartier laisse son siège pour la retraite. Après 14 ans à siéger à l’Hôtel de Ville, Roger Chenard a décidé de passer plus de temps avec sa famille.

Même s’il aimait toujours son rôle d’élu, M. Chenard avoue qu’il était «rendu au bout du rouleau» à 76 ans. «Le temps passe terriblement vite», constate le conseiller. Retraité de Québec Cartier, Roger Chenard a décidé de se lancer en politique en 2003 pour «remercier» la population de l’accueil qu’il a reçu lors de son arrivée à Port-Cartier en 1977.

Chenard affirme avoir beaucoup aimé siéger au conseil de ville. «Quand tu travailles sur des choses comme ça, il faut que tu aimes ça et que tu mettes beaucoup d’heures. Les gens pensent qu’on assiste aux assemblées et c’est tout. Ils ne voient pas tous le travail qui est fait», raconte-t-il. Roger Chenard ne s’impliquera pas dans la prochaine campagne électorale. «Le 2 octobre, c’est la dernière séance. Après, je me retire complètement.»