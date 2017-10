Port-Cartier: Laurencia Bond se présente comme conseillère

Crédit photo : Archives - Le Nord-Côtier

La directrice générale du Centre d’action bénévole (CAB) de Port-Cartier, Laurencia Bond, est candidate au siège numéro 5 du conseil de ville de Port-Cartier. Fort de ses implications communautaires, Mme Bond souhaite apporter ses connaissances à l’Hôtel de Ville.

«Je suis quelqu’un qui est impliquée dans son milieu depuis bien des années et je crois être une fille qui connaît bien son secteur», a expliqué Laurencia Bond. La candidate mise sur ses nombreuses implications communautaires et sociales, tant municipales que provinciales, pour se faire élire.

Travaillant depuis 26 ans au CAB de Port-Cartier, Mme Bond considère avoir «une certaine connaissance de (son) milieu». Puisqu’elle a travaillé toute sa vie pour «les aînés et une clientèle vulnérable», Laurencia Bond affirme qu’elle a «peut-être une corde plus sensible» pour les sujets sociaux, mais qu’elle est «aussi une citoyenne qui paye son compte de taxe et qui se préoccupe des finances de sa ville».

La candidate affirme que sa candidature au siège numéro 5 est un «choix réfléchi», mais que ce n’est «pas contre» la candidate sortante Marie Corbey. Cette dernière appuie la candidature de la mairesse sortante Violaine Doyle. «Je devais porter mon choix sur un siège. Je n’ai rien contre Mme Corbey», a précisé Mme Bond.