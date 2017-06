Port-Cartier consolide son «Réseau bleu»

Crédit photo : Facebook Ville Port-Cartier

Port-Cartier- Vu le nombre croissant de citoyens qui parcourent les rues à pied, à vélo et en quadriporteur, la Ville de Port-Cartier entamera d’ici quelques semaines la phase 2 de son «Réseau bleu».

Les citoyens sont de plus en plus nombreux à utiliser les différentes pistes du réseau cyclable à Port-Cartier.

«Il y a un moment que nous voulions revoir le circuit afin d’encourager le transport actif à travers la ville», explique Christian Lepage, directeur du Service des loisirs et de la culture de la Ville de Port-Cartier. «Avec le déploiement du «Réseau bleu», qui couvre maintenant de nouvelles rues, les amateurs de vélo, de marche et de course à pied, de même que les personnes à mobilité réduite peuvent parcourir plus de 17 kilomètres à l’intérieur d’un corridor sûr et clairement identifié.»

Si la phase 1 du projet a permis de repeindre complètement le tracé du circuit cyclable en bleu et de procéder à l’ajout de corridors sécuritaires, la phase 2 prévoit la correction de certains tronçons problématiques (notamment celui de la rue Tibasse), l’ajout de pictogrammes de vélo au sol, ainsi que le rafraichissement des panneaux de règlementation indiquant les périodes d’interdiction de stationnement dans les bandes cyclables.

Selon Marylène Bergeron, conseillère en tourisme et relations avec le milieu à la Ville de Port-Cartier, le Réseau bleu inspire d’intéressantes initiatives en développement du transport actif.

«La couleur qui a largement attiré l’attention l’an dernier aura eu pour effet positif de nous amener à « recommencer à voir » les pistes cyclables. Déjà, de belles idées ont émergé afin d’optimiser l’utilisation de ce réseau, notamment avec la clientèle aînée, jeunesse et à mobilité réduite. Notre souhait est de continuer à développer Port-Cartier de façon originale, et ce, pour le mieux-être des citoyens.»

Pourquoi bleu ?

«Nous voulions une couleur distinctive, afin d’identifier clairement le nouveau tracé pour tous les utilisateurs. Par souci d’économie pour le contribuable, la couleur bleue a été choisie puisqu’elle était déjà disponible dans les camions traceurs», explique Marylène Bergeron.

Une option qui est donc peu coûteuse pour la ville et qui en plus attire l’attention des automobilistes tout en les incitant à demeurer vigilants.

Si la couleur du réseau passe du blanc au bleu, la réglementation municipale elle, demeure inchangée. Il est toujours interdit de stationner tout véhicule sur une piste cyclable, ou une bande cyclable entre le 15 avril et le 15 octobre de chaque année.

Nouveau projet

Bien que le Réseau bleu soit un concept novateur en soi, il semblerait que l’ajout de nouveaux tronçons fasse partie de la réalisation d’un projet actuellement en développement. «Sans tout dévoiler, celui-ci a pour objectif d’offrir aux enfants de tous les quartiers de Port-Cartier un accès près de la maison à la piste cyclable principale, et ce, afin qu’ils puissent se rendre à l’école à pied ou en vélo de façon plus sécuritaire», révèle Mme Bergeron.

Pour tout projet pouvant impliquer le tracé cyclable municipal, la municipalité de Port-Cartier invite les citoyens à contacter monsieur Christian Lepage, directeur du Service des loisirs et de la culture, au 418 766-3852, ou à christianlepage@villeport-cartier.com