Polyvalente: L’absurde à son meilleur

Crédit photo : TV5.ca

Réalisée par le cinéaste septilien Sébastien Landry et son complice Laurence «Baz» Morais, la websérie «Polyvalente» peut être visionnée dans son intégralité au www.tv5.ca. Les internautes sont invités à faire une incursion dans un univers complètement éclaté où l’absurdité atteint de hauts sommets.

Un effet souhaité par ses concepteurs qui assument parfaitement le contenu des 6 épisodes. «À notre grande surprise, les comédiens ont répondu à l’appel. C’est souvent l’inverse de ce qu’ils ont l’habitude de jouer. Pour eux, c’est un nouveau défi. Il y a peu de comédies musicales qui se font au Québec. L’énergie de tous était contagieuse sur le plateau de tournage», souligne Sébastien Landry.

Outre l’intimidation, plusieurs autres thématiques sont abordées dans «Polyvalente» sous le couvert de l’humour. «Tous les personnages sont stéréotypés. On finit par apprendre que la différence les unit. On fait de chaque petite chose quelque chose d’énorme», soutient-il. «C’est en quelque sorte un amusant regard sur mon fil Facebook au cours des six dernières années. On traite des choses sous un autre angle.»

Cette absurdité se transpose même dans la manière de parler des personnages. «C’est complètement voulu. Quand j’étais jeune, les séries doublées étaient traduites en québécois. On a voulu en rire. On voulait vraiment que ce soit joué gros à la manière d’un film américain. Tout n’est pas réaliste et c’est très bien ainsi», affirme M. Landry.

Dans sa forme actuelle, la websérie ne laisse pas place à une suite, même si cette possibilité n’est pas complètement exclue par le cinéaste. Réalisée grâce au Fonds TV5 et au Fonds indépendant de production, sa distribution est composée entre autres de Joël Legendre, Catherine Paquin-Béchard, Pierre Brassard et du Septilien Philippe Touzel. D’ici décembre, elle est disponible exclusivement sur le site Internet de TV5. Par la suite, elle le sera également sur la plateforme web d’ICI Radio-Canada, soit ICI Tou.tv.