Pointe-Noire: Québec lance l’appel d’offre pour le convoyeur

Crédit photo : Le Nord-Côtier

La Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire (SFPPN), avec la Société du Plan Nord, lance l’appel d’offre pour construire le convoyeur qui reliera les installations nouvellement propriété de l’État au quai multiusager du Port de Sept-Îles.

La SFPPN a invité une «dizaine» d’entreprises et de consortiums, dont des entreprises régionales, à soumissionner pour l’aménagement du convoyeur, pour lequel l’État a déjà provisionné 15 millions $. L’appel d’offre s’est fait sur invitation en raison «de la complexité» des travaux à exécuter.

«Ça prend des connaissances pointues dans le domaine mécanique et électrique», a confirmé le responsable des communications de la Société du Plan Nord (SPN), Guillaume Lavoie. «C’est un projet majeur».

Long de 307 mètres, le convoyeur aura la capacité de manutentionner 10 000 tonnes de minerai ou boulettes de fer à l’heure. Tout le système sera automatisé et intégré au quai multiusager, livré en 2015, mais qui n’a toujours pas servi. Le quai 35, construit au coût de 220 millions $ a la capacité d’expédier jusqu’à 50 millions de tonnes par an.

Tata Steel Minerals Canada, qui exploite le gisement DSO à Schefferville et Champion Iron Limited, qui vient d’acheter la mine du lac Bloom à Fermont, sont au nombre des partenaires des installations. Les deux minières sont aussi les premiers joueurs recrutés par la Société du Plan Nord pour la création de la société en commandite.

Retombées locales

La SPN assure que ce n’est «pas le simple coût» qui déterminera l’entreprise qui remportera la mise pour le raccordement. «L’étude des soumissions va tenir compte de l’employabilité locale et du développement économique de la Côte-Nord», affirme M. Lavoie. «Ça va faire partie de l’équation pour qui va obtenir le mandat».

La SFPPN a aussi «incité» les compagnies invitées à soumissionner à joindre le bureau de commercialisation de la Société du Plan Nord ou Développement économique Sept-Îles pour être «accompagnées dans l’identification de sous-traitants régionaux potentiels».

L’ouverture des soumissions doit avoir lieu «d’ici les prochaines semaines». La construction du convoyeur doit débuter à la fin du printemps pour être opérationnel «quelque part à l’automne».

Québec a profité de l’arrêt des installations de Cliffs Natural Resources pour mettre la main sur les actifs de Pointe-Noire, il y a un an, pour 66,75 millions $. Avec le redémarrage des équipements et la construction du convoyeur, l’État aura investi 100 millions $ dans le secteur, qualifié de « pièce maîtresse » du Plan Nord par le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, Pierre Arcand.