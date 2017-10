Un peu plus long que prévu pour la piscine de Jean-du-Nord

Crédit photo : Courtoisie

La piscine de l’école Jean-du-Nord de Sept-Îles est un chantier depuis la fin des classes en juin dernier, début juillet. Les utilisateurs, notamment les clubs de natation et de nage synchronisée, devront patienter un peu plus longtemps avant de retrouver leur lieu. L’ampleur des travaux fait que c’est au printemps que tout devrait être prêt, et non au début de 2018.

«Ça avance, mais ça ne sera pas livré à la date qui avait été soumise par l’entrepreneur (Construction LFG). C’est normal dans ce genre de projet», a laissé entendre le coordonnateur aux ressources matérielles à la Commission scolaire du Fer, Philippe Croft.

Le projet chiffré à 2,6 millions de dollars comprend le changement de la céramique de la piscine et de la plage, la refonte des vestiaires et autres aspects de la plomberie (tuyauterie, drain,…). L’espace aquatique aura aussi un nouveau tremplin de 1 m et de 3 m. La tour de 5 m, pour une question de règlementation, n’y sera plus. Dans les travaux, on retrouve également le réaménagement de la salle de conditionnement physique.

Seule «surprise» du chantier jusqu’à maintenant, la nappe phréatique. «Ils ont eu les pieds dans l’eau. C’est Dame Nature», a indiqué M. Croft.