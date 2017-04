Encore plus de monde au Tournoi Orange Alouette!

Crédit photo : Tournoi Orange Alouette - Julien Choquette

Il y aura de l’action à Sept-Îles du 4 au 7 mai prochain, surtout beaucoup de volley et des joueurs et joueuses en grande quantité. La 39e édition du Tournoi de volleyball Orange Alouette se déroulera avec une participation record de 345 équipes pour le volet régulier, et aussi une nouvelle marque pour le volet mini-volley du vendredi avec 59 formations de jeunes du primaire.

C’est donc dire qu’il y aura plus de 400 équipes de volley à cette édition du Tournoi Orange Alouette de Sept-Îles, qui continue d’attirer toujours autant de partout au Québec. Et dire que l’organisation a dû refuser des équipes, question de capacité et de date limite d’inscription!

La visite pour la 39e édition débarquera non seulement de plusieurs villes et communautés de la Côte-Nord, mais également d’ailleurs en province; Saint-Hyppolite, Québec, Repentigny, Chicoutimi, Jonquière, Sherbrooke, Montréal, Saint-Hubert, Saint-Félicien, Labrador City, Sheshatshiu, Chandler, Sainte-Françoise, Trois-Rivières, Causapscal, Amqui, Rimouski, La Malbaie et j’en passe…

Pour le mini-volley, même si ce n’est que pour quelques heures le vendredi en début de soirée, il n’y a pas que des jeunes du primaire de Sept-Îles, Uashat mak Mani-Utenam et Port-Cartier qui seront de la partie; Natashquan, Havre-Saint-Pierre, Mingan et Pessamit aussi. Il s’en est fallu de peu pour que Baie-Comeau soit également dans le portrait.

Plus que du volley!

Tout ce beau monde, spécifiquement celui adulte, s’amusera sur les terrains, mais socialisera aussi au Volley-Bar, lieu de rencontres et de spectacles. Le jeudi (4 mai), le groupe Matraqc prendra place sur la scène. Le lendemain, c’est le Lobster Country Band qui fera danser la foule. Pour le party du samedi, exclusif aux participants, Krystelle Savard et ses musiciens de Show must go iront de succès connus. Durant le souper crevettes, Alain-Denis Fleury et Kacendre Beaudin s’occuperont de réchaufferont la salle avec leur musique.

Ceux et celles qui ne joueront pas à cette 39e édition pourront venir faire un tour au Volley-Bar les 4 et 5 mai. Le coût d’entrée pour le jeudi sera de 5$ (macaron de la 39e édition). Pour le spectacle du groupe invité du vendredi, vous aurez à débourser un billet vert; 20$.