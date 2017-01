Plan de gestion des matières résiduelles: Un nouvel aide-mémoire distribué

Crédit photo : Internet

À la fin de l’année 2016, l’ensemble des citoyens du territoire de la MRC de Sept-Rivières ont reçu le Guide de l’Écocitoyen. Un nouvel aide-mémoire sur la gestion des matières résiduelles qui découle d’un travail de concertation entre toutes les organisations municipales soit la MRC de Sept-Rivières, la Ville de Port-Cartier, la Ville de Sept-Îles, Innu Takuaikan Uashat mak Mani-Utenam et la Corporation de protection de l’environnement de Sept-Îles (CPESI)

Ce guide pratique et coloré comporte des informations sur les services offerts par les écocentres et sur les nouvelles aires de réception des matières résiduelles. Il a pour objectif de favoriser la récupération des résidus domestiques dangereux (RDD), des gros rebuts, des résidus de construction, des vêtements, des résidus. De plus, il contient la liste des matières recyclables acceptées dans les bacs bleus et le calendrier de collectes des matières résiduelles.

Cet outil harmonisé représente la poursuite d’un travail réalisé par chacune de ces organisations pour la diffusion de leur calendrier de collecte annuel. Une première action de mise en œuvre du Plan de gestion des matières résiduelles révisé 2016-2020 (PGMR) qui met de l’avant le thème «Écocitoyens, ensemble vers 2020», la nouvelle identification visuelle lancée par la MRC. Il est aussi disponible en ligne sur les sites Internet de chaque organisation.