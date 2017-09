Du plaisir en santé au CPE-BC Sous le bon toit!

Les saines habitudes de vie et bouger ça commence bien avant l’entrée à la maternelle. Le CPE-BC Sous le bon toit de Sept-Îles inculque ses deux valeurs aux jeunes de 0 à 5 ans. Et pour souligner la rentrée, une fête s’est tenue, le jeudi 21 septembre à l’extérieur, par une belle journée.

L’installation du CPE Sous le bon toit de la rue Joséphat-Méthot (Jardin des Rêves) avait convié pour l’occasion ses amis de Mille merveilles de la rue de la Vérendrye, mais également des RSG (milieu familial). Plusieurs parents étaient aussi présents. En tout et partout, ils étaient près de 300.

Un événement qui cadrait très bien avec les nouvelles politiques adoptés récemment par le CPE, celle alimentaire et celle du jeu actif. Modules à grimper, parcours psychomoteur, vélo et autres activités étaient proposées lors de la fête. En plus, pour l’heure du dîner, un menu santé était offert.

« Aujourd’hui, une politique traitant des allergies et intolérances alimentaires, une politique alimentaire et un menu complètement révisé répondant aux nouvelles recommandations du cadre de référence Gazelle et Potiron ont été adoptées. Une politique sur le développement moteur et le jeu actif a été élaborée dans laquelle on retrouve des activités telles : le corridor actif, les jeudis vélos, les mardis dégourdis et la fête de la rentrée », a indiqué Mme Danielle Maloney, directrice générale, au sujet des deux politiques.

«On peut s’amuser et avoir du plaisir en santé», a souligné la directrice-adjointe, Mme Laurie Cormier. C’est la deuxième année que le CPE-BC Sous le bon toit organise cette activité. Pour l’an prochain, l’événement devrait revenir en mai, dans le cadre de la Semaine des services de garde, question de gestion.