Un plaisir renouvelé à la Course aux couleurs – Mamu Galeries Montagnaises

Crédit photo : Julien Choquette - Photo Impression JC

Malgré une baisse de participation, possiblement explicable au changement de date pour cette année, le plaisir était tout de même au rendez-vous dimanche pour la Course aux couleurs – Mamu Galeries Montagnaises, événement au profit de l’Envol – Maison de la famille de Sept-Îles.

«Les gens ont eu beaucoup, beaucoup de plaisir et moi je me suis amusé, j’avais hâte», a fait savoir Roger Vachon, un des organisateurs de la Course aux couleurs – Mamu. L’édition 2017 a attiré beaucoup d’enfants. L’organisation compte mettre l’accent sur eux pour l’an prochain.

Quelque 270 personnes ont pris part à cette course colorée et moussante, empruntant le sentier longeant la baie de Sept-Îles et boulevard des Montagnais, le même parcours que l’an dernier. «Les gens apprécient le parcours et un merci à la communauté qui embarque. Il y a de plus en plus d’Autochtones qui viennent», a-t-il renchéri.

La troisième édition de la Course aux couleurs a permis de récolter près de 4 000$ pour l’organisme qu’elle soutient. L’événement devrait retourner à la mi-juillet pour l’an prochain.