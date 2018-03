Plaisir et fierté animeront la Claque Rose encore une fois!

Crédit photo : Le Nord-Côtier

Le plaisir est officiellement lancé au Club de curling de Sept-Îles avec la 10e édition de la Claque Rose, au programme jusqu’à dimanche. Un rendez-vous pour contrer le cancer du sein.

Un tournoi de curling, participatif et au féminin, avec un objectif de fierté et de dévouement pour ses participantes, 36 équipes (144 joueuses), qui ont comme but commun de rendre la vie plus facile aux femmes affectées par le cancer du sein.

Plusieurs des curleuses présentes à l’ouverture officielle ont levé la main lorsque l’animateur Michel Neault a demandé s’il y avait des femmes qui prennent part à ce rendez-vous depuis la première fois en 2009.

La Claque Rose se joue pour une dixième année pour la Fondation régionale Hôpital Sept-Îles et l’avancement de la cause. En neuf éditions, un peu plus de 343 000$ ont été amassés. L’édition 2018 est la dernière du projet de cinq ans pour l’acquisition d’un mammotome sur table couchée. Les retombées serviront aussi au réaménagement de la salle d’oncologie.

Présidence d’honneur au masculin

Le comité organisateur s’est gardé la surprise de la présidence d’honneur jusqu’à l’ouverture officielle. Gaston pour une huitième année, un des hommes au service de la gent féminine pour le tournoi, Mario Jourdain était plus qu’ému lors de l’annonce. Un honneur certainement plus que mérité. En sept ans, il a recueilli un peu plus de 41 000$. Son apport à la cause s’est fait lorsqu’une amie était atteinte du cancer. Ne sachant quoi dire, il a démontré son amour et son soutien par son dévouement.

Combien pour 2018?

Le montant total récolté pour 2018 sera connu dimanche après-midi vers les 15h. Le groupe rock MatraQc a déjà annoncé sa contribution de 4 000$ pour son spectacle présenté il y a deux semaines, portant leurs dons à quelque 22 000$ depuis leur association à la cause. En 2017, la Claque Rose avait rapporté 55 042$.