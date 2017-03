Place au deuxième bloc

Crédit photo : Jeux du Québec

Côte-Nord – Les athlètes du bloc 1 de la 52e Finale des Jeux du Québec Alma – Hiver 2017 sont de retour à la maison ou étirent leur congé de la semaine de la relâche par de petites vacances. Ceux du deuxième segment sportif sont entrés en scène ce matin.

Sylvain Turcotte

Les quelque soixante athlètes de la Côte-Nord présents au premier bloc auront laissé leurs marques par leur dépassement, dans la victoire comme dans la défaite. Fidèles à la fierté nord-côtière, ils se sont démarqués par leur sentiment d’appartenance, une fierté soulignée par une bannière d’esprit sportif dans deux disciplines; en hockey féminin, patinage de vitesse et ski de fond, un honneur que ce sport reçoit pour au moins une cinquième finale hivernale d’affilée.

Performances

Au cœur de l’action, en termes de résultats, on retiendra ceux de la Baie-Comoise Rose-Marie Gagnon, qui aura cheminé vers trois finales B (1 000 m, 1 500 m et 400 m). Éléonore Lévesque (Baie-Comeau) a conclu sa participation aux Jeux avec une septième place pour son 500 m.

Victoire émotive

La journée de lundi a été forte en émotions sur la glace du Centre Mario-Tremblay. En hockey féminin, la Côte-Nord a gagné son duel de la 17e place face à l’Est-du-Québec, victoire arrachée au 16e tour des tirs de barrage, pour briser l’impasse de 3-3. La Septilienne Annabelle Larouche avait poussé les deux clubs en surtemps en marquant dans la dernière minute de jeu. Dans les buts, Dalianne Thibeault a été solide lors de la fusillade, ne cédant qu’une fois, stoppant sa rivale, après avoir vu Émy Parisée-Tremblay toucher la cible.

L’histoire d’un bout

Au curling, les gars de la Côte-Nord ont raté de peu la ronde des quarts de finale. Ils ont conclu la ronde préliminaire avec une fiche de 2-2, un deuxième revers fatal, une avance de 8-6 échappée avec un bout à jouer. Forts du «meilleur troisième» (dossier de 1-2 en préliminaire) entre les sections E et F, les filles ont pris place en quarts de finale, match qu’elles ont perdu contre la région hôte.

Miville, septième

Toujours sur la glace, au patinage artistique, la porte-étendard de la cérémonie d’ouverture Alicia Miville n’aura pu garnir sa collection d’une deuxième médaille aux Jeux (argent en 2015 à Drummondville). Elle a pris le septième rang dans la catégorie novice. La Forestvilloise Audréanne Foster a également figuré au top 10, terminant dixième du Pré-Novice Dames.

Belle progression

La gymnastique a vu Maude Girard réaliser une des meilleures performances nord-côtières des dernières années. La Baie-Comoise a pris le 12e rang de l’épreuve de saut. Au trampoline, les Nord-Côtières, qui s’entraînent pour cette discipline que depuis janvier, ont laissé une belle impression auprès d’entraîneures d’autres régions.

2e bloc

Place maintenant aux athlètes du deuxième bloc. La Côte-Nord est de la partie, jusqu’à samedi, en badminton, avec espoir d’une médaille pour la paire Andesha Michel-St-Onge/Sydra Pilot, en judo, une force pour la région d’une finale à l’autre, en hockey masculin, en nage synchronisée, en ringuette, en ski alpin et en tennis de table.

Pour suivre les performances de nos athlètes, voir des clichés d’eux, et encore plus, le https://www.facebook.com/JdQ.CTN est la référence.

Résultats – Bloc 1



Curling féminin

(Abigaelle Laforest, Marie-Pierre Frigon, Éloïse Labrie, Élisabeth Gendron et Héléna Jauron– Sept-Îles)

Ronde préliminaire (Section F)

vs Sud-Ouest : Victoire de 9-3

vs Estrie : Défaite de 11-2

vs Saguenay-Lac-Saint-Jean : Défaite de 18-3

Ronde quart-de-finale

vs Saguenay-Lac-Saint-Jean : Défaite de 11-1

Curling masculin

(Jacob Perron, Étienne Vallée, Étienne Elias, Pascal Lapierre et Philippe Jauron – Sept-Îles)

Ronde préliminaire (Section B)

vs Estrie : Victoire de 11-4

vs Mauricie : Défaite de 13-2

vs Centre-du-Québec : Défaite de 11-8

vs Laval : Victoire de 8-3

Côte-Nord non qualifiée pour les éliminatoires

Hockey féminin

(Naya Samuel – Baie-Comeau, Dalianne Thibeault – Sept-Îles, Marie-Pier Barbeau – Baie-Comeau, Naomie Desbois – Baie-Comeau, Marie-Pier Fournier – Havre-Saint-Pierre, Laura-Charlie Fournier – Baie-Comeau, Julianna Gauthier-Chavaria – Forestville, Mae Lachance – Sept-Îles, Annabelle Larouche – Sept-Îles, Audréanne Lavoie – Port-Cartier, Sara Lesage – Sept-Îles, Zoé Michel St-Onge – Pessamit, Molly Pinette – Maliotenam et Emy Parisée-Tremblay – Sept-Îles)

Ronde préliminaire

vs Outaouais – Défaite de 2-0

vs Montréal : Défaite de 5-1 (but : Émy Parisée-Tremblay)

Match 17e place

vs Est-du-Québec : Victoire de 4-3 en fusillade (16e tour) (but : Émy Parisée-Tremblay, Julianna Gauthier-Chavaria et Annabelle Larouche)

Gymnastique

Volet Équipe : 17e/18

Volet Individuel – Représentativité

Maude Girard – Baie-Comeau

Barres : 50e/74

Poutre : 24e/74

Saut : 12e/73

Sol : 45e/74

Total : 44e/74

Emmanuelle Marinier – Pointe-Lebel

Barres : 62e/74

Poutre : 52e/74

Saut : 49e/73

Sol : 44e/74

Total : 55e/74

Catherine Émond – Baie-Comeau

Barres : 69e/74

Poutre : 59e/74

Saut : 62e/73

Sol : 68e/74

Total : 67e/74

Coralie Lapierre – Baie-Comeau

Barres : 54e/74

Poutre : 70e/74

Saut : 64e/73

Sol : 64e/74

Total : 63e/74

Émilie Therrien – Baie-Comeau

Barres : 73e/74

Poutre : 44e/74

Saut : 65e/73

Sol : 65e/74

Total : 64e/74

Émy Simard – Baie-Comeau

Barres : 74e/74

Poutre : 54e/74

Saut : 72e/73

Sol : 74e/74

Total : 73e/74

Patinage artistique (Aréna de Métabetchouan)

Alicia Miville – Baie-Comeau – Novice Dames : 7e/39 (pointage : 56,46 points)

Laurence Larrivée – Sept-Îles – Novice Dames :22e/39 (pointage : 46,61 points)

Rachel Savard – Baie-Comeau – Novice Dames : 26e/39 (pointage : 45,77 points)

Norah Lévesque-Morissette/James-Alex Lévesque Morissette – Fermont – Juvénile Danse (Couple) : 4e/4 (pointage : 22,39 points)

Audréanne Foster – Forestville – Pré-Novice Dames : 10e/45 (pointage : 47,27 points)

Marie-Lee Fortin – Baie-Comeau – Pré-Novice Dames :12e/45 (pointage : 46,37 points)

Éloïse Martel – Forestville – Juvénile Dames : 18e/37 (pointage : 24,25 points)

Évelyne Savard – Baie-Comeau – Juvénile Dames : 16e/37 (pointage : 24,38 points)

Patinage de vitesse (Centre Mario-Tremblay)

Véronique Deschênes – Baie-Comeau

11-12 ans

1 000 m : 31e/34

1 500 m : 32e/34

400 m : 30e/34

Rose-Marie Gagnon – Baie-Comeau

11-12 ans

1 000 m : 6e/34 (2e de la finale B)

1 500 m : 8e/34 (1ère de la finale B)

400 m : 7e/34 (3e de la finale B)

Éléonore Lévesque – Baie-Comeau

13-14 ans

1 000 m : 21e/31

1 500 m : 29e/32

500 m : 7e/31 (3e de la finale B)

Xavier Fortin – Baie-Comeau

13-14 ans

1 000 m : 28e/35

1 500 m : 24e/35

500 m : 29e/35

Zachary Potvin – Baie-Comeau

13-14 ans

1 000 m : 20e/35

1 500 m : 25e/35

500 m : 25e/35

Relais Féminin

(Véronique Deschênes – Baie-Comeau, Rose-Marie Gagnon – Baie-Comeau et Éléonore Lévesque – Baie-Comeau2 000 m : 14e/18

Ski de fond (Centre de ski de fond Dorval)

Jean-Simon Lajoie – Baie-Comeau – Catégorie 12 ans

2,5 km style libre – départ individuel : 15e/31

5 km style classique – départ de masse : 22e/31

François-Étienne Gauthier – Pointe-Lebel – Catégorie 12 ans

2,5 km style libre – départ individuel : 22e/31

5 km style classique – départ de masse : 23e/31

Justin Landry – Sept-Îles – Catégorie 13 ans

5 km style libre – départ individuel : 22e/25

7,5 km style classique – départ de masse : 19e/25

Émile Marquis – Sept-Îles – Catégorie 13 ans

5 km style libre – départ individuel : 17e/25

7,5 km style classique – départ de masse : 18e/25

Charles Landry – Sept-Îles – Catégorie 14 ans

5 km style libre – départ individuel : 17e/24

7,5 km style classique – départ de masse : 21e/24

Laurence Marcoux – Pointe-Lebel – Catégorie 12 ans

2,5 km style libre – départ individuel : 15e/26

5 km style classique – départ de masse : 14e/26

Naomie Gagnon – Sept-Îles – Catégorie 12 ans

2,5 km style libre – départ individuel : 26e/26

5 km style classique – départ de masse : 26e/26

Marion Pigeon-Poirier – Sept-Îles – Catégorie 13 ans

2,5 km style libre – départ individuel : 19e/21

5 km style classique – départ de masse : 18e/20

Alison Gagnon – Sept-Îles – Catégorie 14 ans

5 km style libre – départ individuel : 20e/22

5 km style classique – départ de masse : 20e/21

Relais Mixte 1 km Sprint

12 ans : Côte-Nord 2 (François Étienne-Gauthier/Laurence Marcoux) : 12e/22 — Côte-Nord 1 (Jean-Simon Lajoie/Naomie Gagnon) : 22e/22

13 ans : Côte-Nord (Justin Landry/Marion Pigeon-Poirier) : 16e/20

14 ans : Côte-Nord (Charles Landry/Alison Gagnon) : 16e/21

Trampoline (Centre Multisport)

Représentativité – Volet individuel

Karina Hovington – Tadoussac : 22e/53

Alicia Lapointe – Baie-Comeau : 27e/53

Marilou Fillion – Baie-Comeau : 35e/53

Viviane Guimond – Baie-Comeau : 24e/53

Compétition par équipe : 12e/16