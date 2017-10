Place aux finales de la Ligue de touch football «Le Diamant» de Sept-Îles

Crédit photo : Jolyane St-Gelais

Après neuf semaines de matchs, il ne reste qu’une seule journée à la saison 2017 de la Ligue de touch football «Le Diamant» de Sept-Îles. Et pour cette dernière journée sur le terrain synthétique du cégep, que six équipes en cause, les finalistes aux duels décisifs chez les hommes et chez les femmes.

Une nouvelle équipe sera sacrée chez les hommes du pool «A» et détrônera Le Diamant, champion en 2015 et 2016. La grande finale masculine, version 2017, mettra aux prises Café Toscane, équipe de tête en saison, et Brasco, troisième en saison, et qui a sorti les monarques. Les deux équipes qui s’affronteront ce samedi, dès 14h, se sont échangé les victoires lors de leurs deux confrontations en saison régulière.

Chez les femmes, les Rouges (Destination Réadaptation/Toxedo) voudront y aller d’un quatrième titre en cinq ans. Elles retrouveront dès midi, les championnes du calendrier, les Mauves (Groupe Whittom). C’est d’ailleurs cette formation qui avait cassé cette séquence en 2015.

Pour ce qui est de la finale Hommes B, à l’horaire pour 10h, elle opposera ArcelorMittal et Toxedo, qui s’était incliné en finale de la même classe l’an dernier.