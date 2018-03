Place au Championnat régional pour les Voyageurs… à la maison

Crédit photo : Christine Blaney

Ce samedi 10 mars, il y aura de l’action au gymnase du Cégep de Sept-Îles, lieu du Championnat régional de la Ligue de volleyball féminin collégial division 2 Saguenay-Lac-Saint-Jean/Côte-Nord. Quatre matchs à l’horaire, dont la demi-finale de l’équipe de la place, celle des Voyageurs.

Dans le carré d’as, dès 11h, la formation septilienne de l’entraîneure-chef Lucie Boudreau retrouvera les Couguars du Cégep de Chicoutimi, un adversaire qu’elle a surpris lors de la même étape l’an passé. En saison 2017-2018, trois des quatre affrontements entre les deux formations se sont décidés en trois manches. Un long duel est donc à prévoir samedi, cette fois dans une formule 3 de 5.

Meilleur volley

La coach ne dévoilera pas ses cartes en prévision de ce match, mais l’élément-clé sera que «les filles jouent leur meilleur volley samedi dès 11h». «On (les Couguars) les analysés durant la saison, on connaît leurs forces et leurs faiblesses. On espère que l’adversaire, ce sera eux et non nous», a-t-elle renchéri, ne voulant pas que sa troupe se batte-elle-même. La recette sera l’application du plan de match, vu et revu, notamment lors des derniers entraînements de cette semaine (lundi et mercredi). «Il faut l’unisson de chacune des filles. C’est un sport collectif, il faut s’attendre à ce que tout le monde rame ensemble.»

Vers le Nord-Est

Dans l’autre demi-finale, la puissante formation des Gaillards du Cégep de Jonquière (une seule manche perdue en vingt matchs) affrontera les volleyeuses du Cégep de Saint-Félicien à compter de 9h. Les formations qui s’inclineront dans le carré d’as joueront pour le bronze à 13h30. Les gagnantes des demi-finales, assurées d’une place au Championnat de la Conférence Nord-Est le 24 mars à Jonquière, se retrouveront sur le terrain dès 15h30.

L’entrée est gratuite pour assister aux matchs du Championnat régional de ce samedi 10 mars au gymnase du Cégep de Sept-Îles. Les Voyageurs comptent sur l’appui des amateurs de volleyball de la région. «On a hâte de voir comment les filles vont réagir en jouant à la maison», a conclu Lucie Boudreau.