Place à la journée des étoiles dans la Ligue de touch football «Le Diamant» de Sept-Îles!

C’est la mi-saison dans la Ligue de touch football «Le Diamant» de Sept-Îles! Avant la dernière portion de la saison, place à la journée des étoiles, ce samedi 30 septembre, façon de souligner les 35 ans du circuit. Concours d’habiletés et parties des étoiles, tant du côté féminin que masculin, animeront le tout. Ça se passera au terrain synthétique du Cégep de Sept-Îles.

L’avant-midi (9h à 13h) sera consacré au concours d’habiletés. Plusieurs des aspects du jeu seront mis à profit; lancer (distance), botté (d’envoi et de dégagement), poule, coureur rapide, attrapée, passe de précision et course à relais.

À 13h30, place à la partie d’étoiles chez les femmes, suivie vers les 15h de celle des hommes. Le comité mis en place pour cette journée «All Stars» a retenu les meilleurs quarts arrières et «rusheurs» selon les statistiques. Les autres positions seront déterminées par les choix des équipes de la Ligue. En tout, c’est une cinquantaine de joueurs qui seront des deux rencontres.

«Nous aurons une cantine et les profits iront à la Ligue. On invite la population à venir voir ça», a mentionné Cindy Basso, vice-présidente de la Ligue de touch football «Le Diamant» de Sept-Îles. Des articles promotionnels seront également en vente.