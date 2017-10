Philippe Couillard inaugurera la centrale Romaine-3 jeudi

Crédit photo : Archives - Le Nord-Côtier

Le premier ministre Philippe Couillard et le nouveau ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, Pierre Moreau, inaugureront avec Hydro-Québec, jeudi, la centrale du barrage hydroélectrique Romaine-3.

Le premier ministre sera accompagné de Pierre Moreau et d’un autre ministre du gouvernement. Le président-directeur général d’Hydro-Québec, Éric Martel, sera quant à lui accompagné de quelques cadres de la société d’État. Les élus de la Minganie et les chefs innus seront aussi présents à l’inauguration de Romaine-3.

Il ne reste qu’une centrale en cours de construction pour ce vaste chantier de 7,2 milliards $. La fin du chantier du complexe hydroélectrique Romaine est prévue pour 2020.

Ce qui est considéré comme le plus grand chantier de construction au Québec a débuté en mai 2009. En période de pointe, 2 000 travailleurs étaient à l’œuvre tout le long de la rivière Romaine. Les quatre barrages qui harnachent la rivière produiront près de 8 térawatts-heure d’énergie hydroélectrique.

Une première centrale, Romaine-2, est entrée en fonction en novembre 2014. Il s’agissait aussi de la plus puissante du complexe avec une production de 640 mégawatts. La centrale Romaine-1 a été mise en service un an plus tard.

Pour sa part, les travaux d’excavations de Romaine-4 ont été suspendus d’avril à septembre en raison de «conditions de terrain différentes» de ce qui était prévus. Hydro-Québec affirmait ce printemps qu’il était «trop tôt» pour savoir si cela allait avoir un impact sur l’échéancier du projet.