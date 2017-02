Le Petit Drakkar saute sur la glace du Centre Vidéotron

Les joueurs du Petit Drakkar de la Côte-Nord s’apprêtent à vivre un moment fort, mercredi après-midi (8 février), quand ils sauteront sur la patinoire du Centre Vidéotron de Québec. Et ils s’y présenteront dans une équipe qui évolue ensemble dans la Ligue d’excellence du Québec, avec une vingtaine de matchs dans les jambes.

Impliqués dans la 58e édition du prestigieux Tournoi international de hockey pee-wee de Québec, les patineurs de la région amorceront officiellement leur compétition sur le coup de 15h30.

Inscrit dans la division AA, le Petit Drakkar croisera le fer avec les Voltigeurs de Drummondville dans le cadre de cette manifestation grandiose en vedette dans la Vieille Capitale du 8 au 19 février.

Les protégés de l’entraineur-chef Jean-Philippe Claveau et ses adjoints Éric Smith et Jean-Marc Lévesque reviendront en ville à la suite de ce match et retourneront à Québec au cours du weekend. Leur deuxième partie officielle du tournoi n’est prévue que le 17 février avec comme adversaire une formation de la Suisse ou de la Californie.

Huit équipes en lice

La catégorie AA regroupe huit équipes. Outre les deux formations québécoises, les Mooseheads d’Halifax, l’Avalanche du Colorado, les Kings de la Californie seront dans les rangs tout comme Tampa Bay, Atlanta et la Suisse.

«C’est difficile à prédire, mais si l’on se fie à l’an dernier, le calibre devrait être très bon. Il y a moins d’équipes dans la division qu’en 2016, mais nous allons affronter des bons clubs», a reconnu le pilote du jeune équipage.

Après leur première rencontre du tournoi, nos délégués auront l’opportunité de disputer quelques matchs hors-concours, au début de la semaine prochaine (aux Galeries de la Capitale contre Calgary Jr le 13 et contre HK Pirati le 14) et profiter au maximum de cette aventure spéciale et unique avec diverses activités ludiques et culturelles (IMAX, Laser Quest,…).

Présentation publique

Présents au grand public, vendredi passé, avant le duel du Drakkar face aux Huskies de Rouyn-Noranda, les joueurs du Petit Drakkar ont pris la route, le lendemain, dans le cadre d’un programme double au sein de la Ligue d’excellence du Québec.

Visiteurs des Élites de Beauce-Appalaches, les Nord-Côtiers ont bien fait avec un triomphe de 5-3, le samedi, et un verdict nul de 1-1, le dimanche. Auteur d’un doublé, Zachary Nicolas a dirigé l’attaque des siens dans la conquête.

La gardienne de but Annaëlle Gagné a été créditée de la victoire. Dimanche, son partenaire Tristan Pelletier a aussi brillé dans le match nul de 1-1. Thomas Boudreau-Miller a fait bouger les cordages pour les visiteurs.

Bon début d’année 2017

Les patineurs du pee-wee AAA Relève ont traversé une bonne séquence avec le grand défi de Québec. Après avoir conquis les grands honneurs du Tournoi de Jonquière, ils ont inscrit deux gains, un revers et un verdict nul au cours des récentes semaines.

Les athlètes du bantam AAA Relève ont aussi fait le voyage Beauce, mais sont revenus en ville avec des échecs serrés de 2-0 et 2-1. De leur côté, les hockeyeurs du midget espoir ont pris part au défi provincial de Gatineau. Ils n’ont toutefois pas fait long feu avec trois défaites en trois parties.