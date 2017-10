Perce-Neige Sept-Îles: Une source de réconfort appréciée et reconnue

Crédit photo : Le Nord-Côtier

Le groupe de bénévoles de Perce-Neige Sept-Îles a repris du service pour la saison 2017-2018, le 21 septembre Rattaché à l’Association du cancer de l’Est du Québec, il propose une multitude d’activités et d’ateliers sur divers sujets aux personnes atteintes d’un cancer et leurs proches. Des moments de réconfort qui contribuent à leur mieux-être physique et psychologique.

Accessible aux gens tous les jeudis de 13h à 16h30, le local de Perce-Neige Sept-Îles est situé au sous-sol de la Maison des organismes communautaires de Sept-Îles au 652, avenue De Quen. Un lieu que les personnes atteintes d’un cancer et leurs proches sont invités à fréquenter. Toutes les activités proposées sont gratuites.

De son côté, l’Association du cancer de l’Est du Québec prend en charge tous les frais de son local et fournit un montant de 1 000$ pour la réalisation de toutes ses activités en 2017-2018. «On arrive très bien avec l’argent, dont on dispose. On recourt beaucoup bénévolat. On mise surtout sur les activités de groupe. Cette formule permet à ces personnes de discuter de ce qu’elles vivent. On brise ici leur isolement», indique l’un de ses bénévoles-pivots, Hélène D’Amour.

En plus d’un comité de six personnes qui voit à l’organisation de toutes ses activités, un partenariat a été établi, l’an dernier, avec Hommes Sept-Îles pour rejoindre davantage les hommes. «C’est moins naturel pour les hommes de parler de leur émotion que ça ne peut l’être pour une femme, constate-t-elle. Ils ont tendance à garder tout ça à l’intérieur. Pourtant, il souffre tout autant et ils ont tout aussi besoin de se confier, d’être écouté.»

Les services offerts à la clientèle le sont très souvent par des personnes qui ont eu un rapport direct avec le cancer. «Pour la plupart d’entre nous, on est passé par là, explique-t-elle. On comprend très bien ce que ces personnes vivent. Ça fait en sorte qu’elles se sentent sûrement plus rapidement à l’aise à notre contact. Au besoin, on peut aussi les accompagner dans certaines démarches. On tend parfois à oublier que combattre un cancer peut s’accompagner parfois d’une perte d’emploi. Un fait malheureux.»

Parmi les activités proposées, on retrouve un atelier d’initiation à l’aquarelle et à la peinture, du bricolage de Noël, de la couture, de la création sur bois, des conférences sur divers sujets et des séances d’exercices légers ou marche sur une base très régulière. Il est possible de joindre son équipe par téléphone au 418 409-4188. Il est important de rappeler que tout est gratuit et que le matériel nécessaire est fourni sur place