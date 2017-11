Pénurie d’essence à Anticosti

Crédit photo : Pixabay.com

Depuis vendredi, il n’y a plus une seule goutte d’essence disponible à la seule station-service de la localité de Port-Menier sur l’île d’Anticosti.

Il y a déjà quelques jours que les résidents de l’île d’Anticosti ne peuvent plus se procurer de l’essence.

Sur l’île d’une superficie de quelque 7 925 km², les produits pétroliers arrivent par bateau tous les trois mois. C’est la Coop Anticosti qui est responsable de stocker et de distribuer les produits pétroliers à la station-service et aux pourvoiries de l’île.

Selon le gestionnaire du dépôt pétrolier de la Coop Anticosti, Jonathan Martel, lors de la dernière commande, il a opté pour du diesel au lieu de l’essence. «Au mois d’août, j’ai passé une commande de diesel pour subvenir aux besoins des activités économiques de l’île. Sachant que ça allait être dur de faire durer l’essence entre juin et décembre, on a fait transporter des barils via le bateau Bella-Desgagnés à partir du mois de septembre», explique-t-il, ajoutant que la consommation d’essence a considérablement augmenté cette année.

Depuis deux semaines, le niveau d’essence entrant n’est plus suffisant pour subvenir à la demande des insulaires. Les mauvaises conditions météorologiques seraient la cause du retard des livraisons.

La Coop aurait demandé l’aide du ministère des Ressources naturelles qui n’a pas jugé la situation assez alarmante. «Eux ils disent que leur devoir premier c’est d’assurer les besoins essentiels. Si c’est juste la population qui est en manque, ils ne jugent pas que c’est nécessaire d’intervenir», rapporte M. Martel.

Du côté de la municipalité, on confirme que des mesures ont été prises pour pouvoir assurer la fonctionnalité des services d’urgence.

Selon Jonathan Martel, un bateau contenant l’équivalent de six camions-citernes d’essence a quitté Matane à 13h15 mardi après-midi et devrait atteindre Anticosti à midi mercredi.

Manque d’organisation

Le gestionnaire du dépôt pétrolier indique que son organisation a volontairement choisi de ne pas utiliser tout l’espace disponible dans les réservoirs d’essence. «Si on dépense 300 000 $ pour stocker de l’essence et que les revenus sont seulement à l’été 2018, cet argent-là on ne peut l’investir ailleurs».

Pour le propriétaire de la station-service de Port-Menier, Joël Malouin, cet événement démontre un «manque flagrant d’organisation».

La station, qui vend habituellement 9 000 litres d’essence hebdomadairement, n’a fait aucun profit cette semaine. Des employés ont même été contrait de rester à la maison, faute de produits à vendre.

En raison des frais de transport, l’essence se vend généralement entre 1,50$ et 1,75$ le litre à Anticosti.

Impatient

Sur l’île d’Anticosti, on est en pleine saison de chasse. Le mois de novembre représente le moment de l’année le plus profitable pour les commerces, mais surtout pour les pourvoiries.

À la pourvoirie Safari, on est impatient de recevoir de l’essence puisque les réservoirs se vident rapidement. «Moi j’ai une flotte de 50 camions qui transportent les clients chaque jour. Là, on vide nos fonds de réservoirs. Si on n’a pas d’essence d’ici cette fin de semaine, ça va mal aller», affirme le directeur des opérations, Guy Boudoul.