Le peintre natashquanais Gabriel Landry est en exposition tout l’été

Crédit photo : Gaspard Jaquet

Le peintre Gabriel Landry, originaire de Natashquan, est présentement en exposition à Saint-Jean-sur-Richelieu. Par ailleurs, le tournage d’une série de 13 épisodes portant sur sa vie est maintenant complété.

L’artiste natashquanais de 68 ans enchaîne deux expositions cet été à l’Espace Moïco, situé à Saint-Jean-sur-Richelieu. Il y a fait un premier vernissage le 7 juin dernier pour présenter 13 tableaux qui illustrent des chansons de Félix Leclerc. L’œuvre «Natashquan, Le secret de l’arc-en-ciel» fait partie du lot exposé jusqu’au 29 juin.

La directrice culturelle d’Espace Moïco, Michelle Dozois, explique qu’il fera ensuite un second vernissage le 4 juillet sur son thème de l’Apocalypse. Une grande partie de ses tableaux illustrant le livre Au-delà de l’Apocalypse y seront exposés.

«Ce qui est très intéressant, alors que plusieurs interprètent cette partie-là de la Bible comme une partie noire, une fin des temps, lui fait ressortir la lumière au travers du noir», décrit-elle.

De film à série télé

Gabriel Landry est en tournage depuis plus de 5 ans pour jouer son propre rôle dans un film portant sur sa vie et son œuvre. Le projet est l’œuvre du cinéaste, comédien, producteur et réalisateur Gabriel Marian Oséciuc.

Selon Mme Dozois, le film «Natashquan. Le secret de l’arc-en-ciel» ne devait initialement être que le tournage d’une petite vidéo promotionnelle. Le réalisateur aurait toutefois décidé d’en faire une série de 13 épisodes vu l’accumulation de matériel.

«D’anecdote en anecdote, Gabriel nous nourrit tellement qu’on n’a plus envie de le laisser partir. C’est aussi simple que ça. Il a eu une carrière quand même phénoménale. Plutôt que de couper, il y avait tellement de matière, tellement de tournage, que c’est pour ça qu’il a décidé d’en faire une télésérie pour garder l’intégrale.»

Les tournages sont terminés et le tout est au montage final. Les producteurs devront ensuite décider du moment et de la façon de la sortie de la série.